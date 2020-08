EN FOTOS | El comiat al bisbe emèrit davant la casa on va néixer

Avui a les 8 del vespre s'ha celebrat una concentració davant la casa on va néixer el bisbe emèrit de São Félix do Araguaia, Pere Casaldàliga. És coneguda popularment com a Cal Lleter. És a la plaça Ricard Viñas Coma. Es tracta d'una iniciativa popular espontània, ha explicat a Regió7 el membre de la comissió Pere Casaldàliga Jordi Vilanova, per fer palesa l'estima de la població al seu bisbe i a la família. Tothom qui vulgui hi pot portar espelmes o flors. L'Ajuntament de Balsareny ha decretat tres dies de dol oficial a partir d'avui mateix.