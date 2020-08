El director de 'La Casa de Papel' promet un final de sèrie «amb magnificència»

La quarta temporada de 'La Casa de Papel' va deixar bastant descontenta a l'audiència, que esperava veure el tancament de l'atracament al Banc d'Espanya. Per a resoldre aquest misteri, Netflix va confirmar la renovació de la reeixida sèrie per una cinquena part que, aquesta vegada sí, serà l'última.

El director de la ficció, Álex Rodrigo, ha concedit una entrevista a l' 'Heraldo de Aragón' per tal de parlar d'aquesta temporada final amb la qual tancarà una important etapa professional. "Pels que treballem en ella, haver fet una sèrie que va acabar guanyant un Emmy és una fita que probablement no repetim", comença explicant el realitzador.

El també guionista ha fet balanç d'aquest temps i reconeix que acabar la sèrie per a ell significarà tancar una etapa en la seva carrera professional, incidint en com la trobarà a faltar "en el camp emocional, per les relacions que fas".

Després d'haver dirigit 'Veneno', Rodrigo explica que es troba "en transició" d'aquesta sèrie per tal de tornar a ficar-se a 'La Casa de Papel' en una tanda de capítols que incorpora a Patrick Criado i Miguel Ángel Silvestre.

"Intentarem tancar la sèrie amb magnificència, a l'altura del que els fans imaginen, desitgen i somien", promet a l'entrevista.