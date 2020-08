El sector de l'oci nocturn de Manresa, «indignat» per l'ordre de la Moncloa

La decisió del Govern espa-nyol de tancar les discoteques no sorprèn els responsables d'El Sielu, i el Grup Ítaca es declara resignat davant la impossibilitat de tornar a obrir.

Al responsable del local d'oci nocturn El Sielu de Manresa, Jordi Cortès, no li ha sorprès la nova mesura que el Govern espanyol va anunciar ahir segons la qual s'obliga a mantenir tancades totes les discoteques, sales de ball i bars de copes, amb actuacions en directe o sense. El local d'oci nocturn bagenc va abaixar la persiana el 13 de març, un cop decretat el confinament, i no va ser fins al 20 de juny que va tornar a obrir ocasionalment per celebrar per avançat Sant Joan. Des d'aquell dia, la discoteca ha romàs tancada.

L'acord unànime entre les comunitats autònomes de tancar l'oci nocturn a tot Espanya arriba tres setmanes després que la Generalitat ordenés, el 25 de juliol, la suspensió durant 15 dies a tot Catalunya de l'obertura al públic dels establiments amb llicència per a les activitats de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles. El 6 d'agost la Generalitat va prorrogar la mesura dues setmanes més. Ara toca al Govern aplicar l'ordre emesa aquest divendres pel ministeri de Sanitat.

Cortès assegura que se senten «indignats» per la nova notícia, ja que «és un moment complicat: tot i estar tancats, continuem tenint despeses i no podem desenvolupar la nostra activitat econòmica habitual». El propietari d'El Sielu ja ha expressat la seva intenció de reinventar el local, però no veu efectiu tirar endavant cap iniciativa, ja que lamenta que «mai se sap què vindrà, i ara només toca esperar».

L'empresari confia que aviat es trobi una vacuna efectiva i «millori no només el sector de l'oci nocturn sinó tots aquells que s'estan veient afectats per aquesta crisi».

Dídac Martínez, responsable del Grup Ítaca, està d'acord en la idea de ser pacient, perquè «poca cosa més es pot fer». SevenSeven i Coco Village, les dues discoteques que formen part del grup, van ser les úniques que van mantenir l'activitat el juliol, però també van haver de tancar a final de mes per les ordres imposades per la Generalitat.

En paral·lel, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) ha demanat al president Torra que constitueixi ara un pla de rescat per al sector. E secretari general de Fecalon, Fernando Martínez, també car-rega contra el Govern espanyol, a qui acusa de «falta de planificació» i «d'enfonsar un sector estratègic com l'oci nocturn». A més, lamenta que l'executiu central «no hagi dialogat amb les empreses» abans de prendre unes decisions que considera «limitatives i restrictives».