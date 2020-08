Alcanar vol «passar pàgina» tot i el sentiment de ser «els grans oblidats»

Les explosions d'Alcanar van ser l'avantsala dels atacs terroristes a Barcelona i Cambrils, el 17 i 18 d'agost del 2017. L'esclat premonitori de la casa ocupada per la cèl·lula terrorista a la urbanització Montecarlo, a Alcanar Platja, ha anat quedant en segon pla durant la instrucció i la investigació del cas. Fonts municipals lamenten que l'Ajuntament no ha pogut personar-se en la causa judicial que jutjarà el germà d'un dels terroristes, un col·laborador de la cèl·lula de Ripoll i l'únic supervivent de l'explosió a Alcanar. A més, recorden que tampoc se'ls va convidar a la comissió d'investigació parlamentària sobre el 17-A.

La nit del 16 d'agost del 2017, la casa de la urbanització Montecarlo on s'acumulaven bombones de butà i diversos quilos d'explosiu fabricat pels terroristes va saltar pels aires. Tres anys després, els veïns d'Alcanar Platja intenten «passar pàgina» al fet d'haver conviscut sense saber-ho amb la cèl·lula terrorista que va perpetrar els atemptats de Barcelona i Cambrils.

Les asseguradores han indemnitzat els damnificats per les explosions i el Ministeri de l'Interior va sufragar a l'Ajuntament els costos d'allotjar els afectats i els mitjans que es van necessitar per gestionar l'etapa posterior als fets.

Els veïns de la casa contigua han comprat la parcel·la on hi havia el xalet dels terroristes i l'han tancat perquè deixi d'atreure curiosos. Tampoc hi haurà enguany commemoracions en el tercer aniversari de les explosions.