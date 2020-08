Fonollosa lliga part del finançament per rehabilitar la fàbrica Soldevilla

El municipi de Fonollosa rebrà un total de 370.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalu-nya (PUOSC), que ha atorgat la Generalitat per al període 2020-2024, per a la reforma parcial de l'antiga fàbrica Soldevilla, un dels grans projectes de futur que té entre mans el consistori bagenc, que pretén convertir una part de l'espai fabril en un centre cultural i polivalent. L'Ajuntament ja disposa del projecte executiu de l'equipament, però està pendent d'aprovar-lo en espera de tenir tot el finançament necessari, que puja al voltant dels 807.000 euros.

Amb l'aportació de dues ajudes del PUOSC (de 120.000 i 250.000 euros) per a la reforma de part de l'antiga fàbrica per a sales d'usos múltiples, Fonollosa fa un pas endavant per fer realitat el projecte de reforma. Segons l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, «l'objectiu d'ara és aconseguir la resta de finançament, una part del qual serà a través del programa d'inversions de la Diputació de Barcelona, i aprovar el projecte» per tirar-lo endavant.

El consistori disposa des del 2017 d'un estudi d'usos elaborat per la Diputació de Barcelona per destinar l'antic complex fabril, amb 4.605 metres quadrats de superfície construïda, a activitats culturals i d'economia social. L'objectiu seria combinar usos de caràcter estrictament públic amb altres que impliquin petites iniciatives empresarials, ja que el consistori considerava molt complicat afrontar tot sol l'aprofitament d'un espai d'aquestes dimensions.

L'antiga fàbrica és un conjunt diàfan format per quatres naus i l'Ajuntament en reservaria dues per a futures instal·lacions d'ús estrictament públic, com pot ser una sala polivalent i per a entitats dels diferents nuclis, que ocuparien aproximadament un terç del total del complex. Les altres dues són espais on es pretén promoure que s'hi instal·lin activitats artístiques i d'economia social.

La fàbrica és un immoble compost per quatre naus adossades i per l'anomenat xalet del director. La finca té un terreny d'un total de 7.048 metres quadrats, amb una superfície construïda de 4.605 metres quadrats, bàsicament corresponents a la fàbrica.

La reconversió de l'antiga fàbrica Soldevilla en una equipament polivalent és un dels grans projectes de futur que té sobre la taula el consistori juntament amb la rehabilitació i ampliació de l'escola de Fonollosa, cofinançades amb la Generalitat.