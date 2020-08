Ronald Koeman ja és el nou entrenador del FC Barcelona

Ja és oficial. Ronald Koeman és el nou entrenador del FC Barcelona. El club i l'holandès han arribat a un acord per a la incorporació com a entrenador del primer equip de futbol fins al 30 de juny de 2022, segons ha anunciat aquest dimecres l'entitat blaugrana. Koeman, que va aterrar ahir a la capital catalana després de rescindir el seu contracte amb la federació holandesa de futbol com a seleccionador dels Països Baixos, serà presentat aquesta tarda (18.00 hores) com a nou tècnic del Barça, en una roda de premsa telemàtica que se celebrarà a l'Auditori 1899 de Camp Nou.

Després que abans-d'ahir el club anunciés la destitució de Quique Setién a través d'un comunicat només sis mesos després de fitxar-lo, Bartomeu, que es troba acorralat, ja té qui li faci la feina bruta. Serà el quart entrenador des que Josep Maria Bartomeu és president del FC Barcelona i el tercer en menys d'un any després de les destitucions d'Ernesto Valverde i Quique Setién. L'holandès firmarà per dues temporades, més una d'opcional, i ve avalat pel seu passat blaugrana. Koeman és l'heroi de tota una generació i probablement l'home que va certificar de manera més clara, amb el gol de falta davant la Sampdoria, el naixement del Barça guanyador. Des d'aquell moment, la seva figura sempre ha anat lligada a un cert halo de misticisme i grandesa que ara, quan el club es troba en una desfeta col·lectiva, prenen més sentit que mai.

La seva arribada no serà de franc, ja que Koeman tenia contracte fins al juny del 2022 amb la selecció holandesa i la seva arribada és a canvi de quatre milions d'euros, segons La Vanguardia. Més despeses per a una junta que s'ofega. L'holandès representa la figura autoritària que molts sectors de l'afició blaugrana reclamaven davant un vestidor massa poderós i ingovernable. La marxa, primer, de Valverde i, després, de Setién ha estat per la porta del darrere, suposadament, per haver perdut la confiança dels pesos pesants. I precisament per canviar aquesta dinàmica s'ha fitxat Ronald Koeman. La llegenda blaugrana ja va intentar portar a terme una neteja de vestidor quan se'l va fitxar per al València al 2007. En aquells moments, Koeman va voler carregar-se Cañizares, Albelda i Angulo, tres dels jugadors amb més pes específic dins la plantilla, però va ser impossible. Tot i guanyar la Copa del Rei, va acabar sent destituït. L'afició mai va estar a favor de Koeman a Mestalla.

La incertesa dins el FC Barcelona és màxima. Després de la desfeta a Lisboa, Bartomeu va anunciar que hi hauria «canvis» i que els propers dies serien anunciats. De moment, Abidal i Setién han caigut, i Koeman arriba per tapar els forats i desviar la mirada. De nou, els jugadors sota el punt de mira mentre la directiva busca respostes fora. A l'actual junta li queda menys d'un any de mandat, i el contracte de l'holandès és per a dues temporades, fet que implica que la junta següent es trobarà el contracte de l'holandès damunt la taula. Setién ja ho va avisar: «La meva intenció és complir tot el contracte». Ara mateix, el FC Barcelona és un lloc per a valents.

Un dels beneficiats amb l'arribada de Koeman és el seu compatriota Frenkie De Jong. A la selecció, De Jong sempre ha jugat com a futbolista de base, una posició que el beneficia, perquè l'essència de Frenkie és la de manar i construir el joc des de la primera passada. Koeman, de fet, ja va avisar en una entrevista que «la posició de De Jong és la de Sergio Busquets», un dels noms que estan sortint aquests dies quan es parla de reconstrucció. El FC Barcelona no fitxa títols, ni un estil de joc cruyffista, sinó que Bartomeu, que ensuma el seu final, pren una decisió enfocada cap al vestidor. Ronald Koeman representa una figura d'autoritat, ferma i amb mà dura, capaç de dur a terme totes aquelles gestions que, durant més d'un lustre, s'han evitat o no s'han pogut fer a can Barça. Amb la incògnita de Leo Messi damunt la taula, Koeman tindrà només un mes per preparar l'inici de la pròxima temporada.



Experiència per a la banqueta culer

La llegenda blaugrana, heroi del Barça a Wembley i que va donar als culers la seva primera Copa d'Europa, torna al Camp Nou. Aquest cop, però, ho farà des de la banqueta per dirigir al conjunt blaugrana. L'holandès suma ja una gran experiència com a tècnic amb més de 20 anys dirigint i vuit títols guanyats, i arriba ara al FC Barcelona després de passar per diverses Lligues com la Premier, la Lliga Espanyola, l'Eredivisie o la Lliga Portuguesa, a més de la selecció dels Paisos Baixos.

Ronald Koeman va començar la seva trajectòria com a entrenador precisament al Barça, fent d'assistent del primer equip i posteriorment com a segon entrenador (1998-99). Després marxaria al Vitesse, on estaria fins al 2001, quan va arribar a l'Ajax. A l'equip d'Amsterdam, Koeman va entrenar un total de quatre anys, fins al 2005, i va guanyar dues Lligues, una Copa d'Holanda i una Supercopa Holandesa. La campanya 2005/06 va provar sort a Portugal, on va entrenar al Benfica i va guanyar la Supercopa de Portugal, i el següent curs (2006/07), ho va fer al PSV, amb qui va guanyar de nou l'Eredivisie.

Va ser el 2007 quan va aterrar de nou a la Lliga Espanyola, concretament a la banqueta del València, on guanyaria la Copa del Rei. Després d'una temporada, va tornar al seu país natal, on va dirigir a l'AZ Alkmaar (2009), amb qui aconseguiria la Supercopa Holandesa, i tres anys al Feyenoord (del 2011 al 2014). Tot seguit va posar rumb cap a la Premier League, on va dirigir el Southampton (de 2014 al 2016) i posteriorment a l'Everton (2016-17). Actualment, dirigia la selecció holandesa des del 2018 fins ara, que comença una nova etapa a la banqueta del FC Barcelona.