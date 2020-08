Els regidors de Gent Fent Poble marxen del ple municipal de Sant Fruitós

L'etapa de l'Ajuntament de Sant Fruitós amb el govern tripartit (ERC, Junts i PSC) arrenca amb mal peu. En el segon ple des de la presentació de la moció de censura, convocat aquest dijous a les 9 del matí, els regidors de Gent Fent Poble, que ara són a l'oposició, s'han aixecat i han abandonat la sessió.

Ho han fet argumentant a la sala que havien avisat que majoritàriament no podrien assistir-hi, i que per aquest motiu havien demanat que es canviés de data. De fet, només hi eren presents l'exalcalde i cap de files de la formació, Joan Carles Batanés, i Xavier Racero. Tots dos s'han aixecat i han marxat de la sala després que prengués possessió del càrrec la nova regidora de Junts per Sant Fruitós, Estrella Morales, que agafa el relleu de Vicenç Llorens, que va morir fa unes setmanes.

Cal recordar que aquest ple es va haver d'ajornar el passat 6 d'agost per prevenir possibles contagis de la covid-19, pel fet que s'havia detectat un cas positiu en un familiar de primer grau d'un membres del consistori.

Finalment, però, a final de la setmana passada el mateix consistori va fer un comunicat en que informava que ni els regidors de l'equip de govern de Sant Fruitós de Bages ni els treballadors municipals de qui fa uns dies es va sospitar d'un possible contagi de covid-19 no estaven infectats, després de conèixer els resultats de les proves efectuades als afectats, i que havien donat negatiu.

En aquest ple s'aprova el nou cartipàs del govern tripartit.