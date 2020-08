L'Ajuntament de Manresa deixa desbrossat i a punt el camp del Xup

El camp de futbol municipal del Xup va quedar en condicions per a la pràctica del futbol dimecres al migdia, segons els estàndards de qualitat de les seves actuals característiques i tipus de superfície.

Segons van informar a Regió7 fonts municipals, els operaris van accedir a la instal·lació dimecres, a les nou del matí. Van desbrossar la superfície del terreny de joc; van passar el corró per aplanar-la i van enllestir altres tasques complementàries per tal de deixar el camp en condicions amb l'objectiu que els equips del CF Pare Ignasi Puig s'hi puguin entrenar. El vicepresident de l'entitat, Francesc Álvarez, qui havia expressat a Regió7 la seva queixa pel mal estat del terreny de joc (vegeu l'edició del 19 d'agost), va reconèixer, dimecres a la tarda, que «la superfície del camp s'ha endreçat, ara està en condicions».

Les mateixes fonts de l'Ajuntament de Manresa van precisar que «l'actuació al camp de futbol del Xup es va iniciar la setmana passada, però un problema amb la maquinària, que es va espatllar, va fer endarrerir uns quants dies els treballs, i va deixar aproximadament el 25% de l'endreça de la instal·lació per acabar. Després de reparar la maquinària, els treballs es van reprendre dimecres».

L'Ajuntament reconeix que les tasques no s'havien pogut completar per aquesta incidència, però quantifica entre el 70 o el 75% el volum de feina desenvolupat, inclòs el terreny de joc. Francesc Álvarez ha admès que «la setmana passada es van fer tasques de desbrossament a la instal·lació, però va ser a les àrees delimitades per al públic». Álvarez manté que dimarts al matí, «quan vaig anar a comprovar l'estat del camp, hi havia herbes i matolls per tota la superfície del terreny de joc». Sigui com sigui, els tècnics de la Secció d'Esports de l'Ajuntament coneixien la situació i treballaven per solucionar-la, i dimarts, dia 25, quan els equips benjamí i aleví del club iniciïn els entrenaments, ho faran en condicions adequades».