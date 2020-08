Tres entrepans ideals per a la tornada a l'oficina

Setembre ja és aquí i amb ell el dur retorn a la rutina, alguna cosa que implica pensar en un menú per a portar a l'oficina. Però hi ha dies que no ens ve de gust cuinar i tirem d'entrepans poc elaborats, encara que això no hauria de condemnar-te a una trista llesca de pa amb formatge o pernil cuit.

Per això, et presentem tres entrepans que et poden solucionar més d'un menjar fora de casa, i ideal per a portar-los en el tupper perquè són tan fàcils de fer com indiscutiblement deliciosos. Sens dubte, una autèntica festa pel paladar.



Entrepà de vedella amb salsa de mostassa i mel

Ingredients: 200 grams de llom de vedella, tomàquet, ceba, enciam, mostassa, maionesa, mel, llesques de pa de motlle, oli d'oliva, sal i pebre.

Preparació: Salpimienta la carn i daura-la en la paella. D'altra banda, prepara la salsa de mostassa, barrejant 4 cullerades de maionesa, 2 culleres de mel i mitja cullerada de mostassa. Una vegada tinguis la carn i la salsa llestes, unta el pa amb la salsa, col·loca unes fulles d'enciam, unes rodanxes de tomàquet i ceba, i la carn, tallada en quadrats molt fins.

Entrepà vegetal de tonyina amb salsa de iogurt i remolatxa

Ingredients: llesques de pa de motlle, 1 llauna de tonyina, mitja remolatxa, 1 ceba, enciam, iogurt, suc de llimona i oli d'oliva.

Preparació: Per a realitzar la salsa de iogurt, pela la remolatxa i ratlla-la per després barrejar-la amb 4 cullerades de iogurt i unes gotes d'oli. D'altra banda, pela i neteja les verdures i barreja-les amb la llauna de tonyina (el més escorreguda possible) i una mica de suc de llimona. Una vegada tinguis tot llest, unta les llesques de pa que vagis a fer servir amb la salsa de iogurt i remolatxa. Després, reparteix per damunt la barreja de tonyina, enciam i ceba, i cobreix amb les restants llesques de pa.





Entrepà de tofu amb verdures i brots de soia

Ingredients: unes làmines de tofu, 1 tomàquet, 1 cogombre, enciam, 4 espàrrecs verds, 50 g de brots de soia, llesques de pa i oli.

Preparació: Pela i neteja totes les verdures. A continuació, col·loca una llesca de pa com a base, posa-li una mica d'oli i agrega unes rodanxes de tomàquet i cogombre. Afegeix el tofu en làmines (si ho prefereixes una mica passat per la paella amb salsa de soia i oli), els espàrrecs verds bullits i uns brots de soia i tapa amb l'altra llesca de pa.