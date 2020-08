Lukashenko arriba en helicòpter i fusell en mà a la residència presidencial després de les protestes

El president bielorús, Alexander Lukashenko, ha arribat aquest diumenge en helicòpter i fusell en mà al Palau de la Independència, residència presidencial oficial, enmig de les protestes de l'oposició en els voltants del lloc. Aquest és el 15è dia consecutiu de protestes contra Lukashenko.



Un vídeo difós a les xarxes socials mostra a Lukashenko baixant d'un helicòpter amb indumentària negra, armilla antibalas, gorra i un fusell Kalashnikov sense carregador a la mà. Després de baixar de l'aparell pregunta als guàrdies si hi havia algú més allí, en referència als manifestants.



Acompanya al president el seu fill de 15 anys, Nikolai, vestit amb uniforme de camuflatge i també amb una armilla antibalas i una metralladora, igualment sense carregador.





Presidente reelecto de #Bielorrusia, Alexander Lukashenko, llegó en helicóptero al Palacio presidencial Independencia en Minsk y con un rifle de asalto sin cargador. Lukashenko ganó las recientes elecciones presidenciales con más del 80% de los votos y su rival obtuvo 9%. pic.twitter.com/884QWGh8ho — Javier Alexander Roa (@RoaJavier) August 23, 2020

Aquest diumenge milers de manifestants s'han concentrat de nou per a denunciar el que consideren una reelecció fraudulenta de Lukashenko. Efectius militars han protegit el monument a la lluita contra els nazis amb filferro situat en la principal plaça de Minsk.Més tard, la portaveu presidencialha explicat en declaracions al canal ONT que Lukashenko ha estat tot el dia treballant en la seva residència i que es trobava allí quan van arribar els manifestants, informa el portal de notícies tut.by.De fet, Eismont ha denunciat un "intent d'assalt al palau" per part dels manifestants, però "no van tenir el valor i veient el que podria passar, van fer mitja volta i van córrer, literalment, en la direcció contrària". Després Lukashenko va sobrevolar la ciutat en helicòpter i va tornar per a continuar el seu treball i va sortir a donar les gràcies i felicitar el personal de seguretat desplegat en el perímetre de la residència presidencial.L'oposició bielorussa exigeix una repetició dels comicis, opció que Lukashenko ha descartat de manera contundent. A més, l'oposició denuncia frau i bona part de la comunitat internacional no reconeix el resultat.Els bielorusos han vingut mantenint des de llavors multitudinàries manifestacions contra el veterà mandatari, en el poder des de 1994, que s'han saldat fins avui ambcentenars de ferits i milers de detinguts, la majoria dels quals ja han estat alliberats.