Directors d'institut posen de manifest la dificultat de crear grups de convivència

Els centres d'educació secundària consultats per aquest diari estaven al cas ahir al migdia de les noves mesures anunciades pel Govern català per garantir un retorn a les aules segur. La majoria mostraven preocupació a l'hora de controlar la distància de seguretat en les entrades i les sortides a l'institut però, sobretot, posaven de manifest que l'educació secundària funciona amb una dinàmica diferents respecte als centres d'educació primària, ja que hi intervenen especialitats, optatives i tallers que dificulten la creació de grups de convivència estable a causa de la mobilitat constant dels alumnes en diferents aules.

El director de l'institut Guillem de Berguedà , Ferran Camprubí, remarcava que, en el cas d'un institut, els grups estables «es trencaran constantment per la presència d'optatives que provoquen la barreja d'alumnes de diferents classes, i encara més en el cas de batxillerat, on més de la meitat d'hores corresponen a matèries de modalitat». Tot i això, recordava que els alumnes mantindran la distància i aniran amb mascareta, que serà obligatòria a l'aula a partir dels dotze anys.

«Garantir l'estabilitat del grups serà difícil, però també evitar la rotació de professors», assegurava la directora de l 'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, Anna Vila. De fet, la majoria de centres han intentat reduir gairebé fins a la meitat el nombre de professors que visiten cada grup classe, i això ha comportat que alguns professionals assumeixin més d'una especialitat.

L'anunci de les noves directrius per preparar l'inici de curs va enganxar els equips directius als centres, acabant de concretar les mesures per prevenir el contagi de la covid-19. Molts dels instituts ja disposen d'un protocol disse-nyat des del mes de juliol i, en aquest sentit, alguns lamenten els canvis d'última hora que els obliguen a modificar els plans previstos. És el cas dels centres amb una gran quantitat d'alumnes com La Salle de Manresa. «La decisió de prendre la temperatura a tots els alumnes abans d'entrar a l'escola ens agafa de sorpresa i haurem de preveure a correcuita com aplicar aquesta mesura amb uns 800 alumnes», destacava el director del centre, Toni Beltran.

Els directors dels instituts explicaven que un dels aspectes que han comportat més feina és quadrar els horaris del personal per garantir el compliment de les mesures. «Les entrades i sortides del centre o l'hora del pati seran els moments més difícils de gestionar i, per tant, caldrà comptar amb la col·laboració dels alumnes», afirmava la directora de l'institut IES d'Auro de Santpedor, Teresa Prat.