La normativa vigent no permet banyar-se en llacs d'alta muntanya per protegir la fauna i la flora que hi habita

Tot i que la xarxa va plena d'articles que fan llistes de llocs de somni on banyar-se entre muntanyes, el cert és que les diferents normatives que regulen actualment els parcs naturals catalans prohibeixen explícitament el bany als llacs d'alta muntanya. La Generalitat, a través del web Parc de Catalunya, explica que als estanys pirinencs hi ha una notable diversitat d'espècies i que banyar-s'hi (o deixar-hi banyar el gos) podria malmetre, per exemple, els ous diminuts i les larves dels amfibis que hi viuen. A més, les cremes solars, els repel·lents d'insectes i els fongs microscòpics que portem a la pell també els poden matar ràpidament quan es dissolen a l'aigua. En parcs com el de l'Alt Pirineu o el d'Aigüestortes només es pot entrar a l'aigua per dur a terme activitats de recerca i cal autorització de l'òrgan gestor de l'espai (l'obtenció d'aquesta autorització es fa online).