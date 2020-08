Què fan per festa major a Manresa, aquest diumenge?

En la penúltima jornada de la Festa Major de Manresa 2020, els concerts guanyen protagonisme. Aquest diumenge, 30 d'agost, hi ha una triple oferta, amb Suu, els Red Hot Chili Covers i Aixopluc. A més, la imatgeria ballarà al Teatre Conservatori i hi haurà un espectacle infantil al pati del Casino. Tots els actes tenen una capacitat limitada i controlada, i cal reserva prèvia per participar-hi. En la majoria de casos s'haurà de sol·licitar a la pàgina espectacles.manresa.cat, i en altres, a la pàgina web del Kursaal o a les taquilles del teatre.

Actes del diumenge 30 d'agost