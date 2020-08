Catalunya suma 1.420 nous casos de covid-19 i 10 morts més

El risc de rebrot es dispara i s'acosta cada vegada més a 200

Catalunya ha registrat aquest dissabte un fort augment de casos de covid-19, amb 1.420 nous confirmats per PCR, elevant la xifra total fins als 106.211, segons l'últim balanç de Salut. La xifra tota de casos amb totes les proves és de 128.396 (1.547 més en les últimes hores). Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.004 persones, 10 més respecte a l'últim balanç.

Per altra banda, els hospitals sumen 644 pacients ingressats, 21 menys respecte a l'última actualització. D'aquests, 129 estan a l'UCI (tres més). El risc de rebrot es dispara i s'acosta a 200 (197,51), per sobre del 179,26 registrat la setmana de l'11 al 17 d'agost. En paral·lel, la velocitat de propagació del virus (Rt) es manté per sobre d'1, a 1,12.