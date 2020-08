Els Mossos denuncien els organitzadors de la cercavila d'aquest dissabte a la Festa Major de Vilafranca

Els Mossos d'Esquadra han denunciat els organitzadors de la cercavila que aquest dissabte ha reunit centenars de persones al centre de Vilafranca del Penedès. La policia remarca que els participants han incomplert les mesures de prevenció de la covid-19, ja que no s'ha mantingut la distància de seguretat. L'Ajuntament de Vilafranca, responsable dels actes oficials de la Festa Major, ha assegurat reiteradament durant les últimes hores que les actuacions dels balls populars que han provocat les aglomeracions han estat un acte espontani i sense cap autorització municipal.



El consistori ha emès un comunicat lamentant els fets i fent una crida a "evitar qualsevol situació que vagi contra les mesures de prevenció" de la pandèmia. Hores més tard, ha anunciat que anul·la les recepcions institucionals que tenia previst fer amb representants dels balls tradicionals i de les colles castellers i de falcons aquest diumenge, festivitat de Sant Fèlix. L'Ajuntament diu que vol evitar aglomeracions en plena covid-19.





El #seny, ni está ni se le espera, en Vilafranca del Penedés, #Barcelona pic.twitter.com/G3XjGHvPAW — Óscar Ortega (@masiablanca) August 29, 2020

El consistori considera que els actes d'aquest dissabte, que s'han viralitzat a través de les xarxes socials, han estat "irresponsables" perquè "han posat en risc la salut pública". L'Ajuntament subratlla que les actuacions i concentracions de gent entorn d'algunes colles de balls tradicionals s'han fet sense cap autorització municipal. Atesa la situació viscuda als carrers, apunta el comunicat, el consistori ha decidit anul·lar les recepcions institucionals de diumenge.D'altra banda, aquest diumenge està previst celebrar la novena de Sant Fèlix un dels pocs actes protocol·laris i litúrgics que s'han mantingut, amb un nou format degut a la crisi sanitària. L'Ajuntament ha advertit que l'esdeveniment es celebrarà a porta tancada, que la figura del Sant no sortirà en cap moment de l'església i que no hi haurà cap castell de foc. Per aquest motiu, remarca, es demana que només hi vagin aquelles persones que tenen feta la reserva d'entrada. "És importantíssim que actuem amb seny i responsabilitat davant la crisi sanitària que estem vivint", apunta l'Ajuntament, que recorda que el gruix de la Festa Major ha estat suspesa "però el sentiment hi és".