Grècia prohibeix tots els vols provinents de Catalunya a partir de dilluns

Grècia prohibirà tots els vols provinents de Barcelona i la resta d'aeroports de Catalunya a partir de dilluns i, com a mínim, fins al 19 de setembre, segons va anunciar el viceministre de Protecció Civil, Nikos Hardalias, en una atenció a mitjans reproduïda per l'agència ANAM. La decisió es va anunciar conjuntament amb una nova sèrie de restriccions per a la població local per evitar nous contagis. Grècia sí que permet l'arribada al país des d'altres punts de l'estat espanyol, però cal comptar amb un test PCR negatiu. El govern grec demana el mateix pels visitants de Bèlgica, Bulgària, Romania, Malta, Suècia, entre d'altres.