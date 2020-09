Bargalló calcula que un 30% dels grups d'alumnes a les escoles públiques incompleixen les ràtios

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha calculat que un 30% dels grups d'alumnes a les escoles públiques –a infantil, primària i secundària- incompleixen les ràtios d'un màxim de 20 nens per aula, a 9 dies per començar el curs escolar 2020-2021. "Els centres no saben com resoldre-ho o ho estan resolent en aquests moments. Dilluns o dimarts estarem en disposició de dir on s'hauran de fer finalment actuacions extraordinàries", ha assenyalat Bargalló aquest dissabte als micròfons de Rac1. "En cas que sigui necessari, es contractaran més professors. Però no és la solució en tots els casos", ha puntualitzat el conseller, que també ha advertit la Fiscalia que vagi "amb molta cura" a l'hora de perseguir l'absentisme provocat per la covid-19.

"Cada any hi ha famílies que no porten els fills a l'escola, però enguany seran moltes més per l'efecte coronavirus. Volem fer un primer pas d'explicar i convèncer", ha afirmat Bargalló. "L'acció punitiva hauria de ser l'última i no ens pertoca a nosaltres, sinó a la Fiscalia", ha insistit el conseller d'Educació, que igualment ha volgut tranquil·litzar les famílies d'alumnes amb malalties cròniques. "La majoria dels asmàtics i diabètics podran fer classes presencials. En cas que el pediatra indiqui que no, s'activarà el protocol habitual per fer classes a casa", ha volgut deixar clar Bargalló. Més difícil veu el conseller d'Educació les activitats extraescolars esportives.



Les activitats extraescolars esportives, encara no

"Sobre les activitats esportives, encara s'han de de definir els protocols. Això depèn de l'Estat perquè hi ha competicions intercomunitàries", ha comentat el conseller d'Educació. "Seria estúpid que nosaltres poséssim unes condicions que no ens permetessin competir. Quan els tinguem els adaptarem, però anem tard. Durant aquestes primeres setmanes no sembla que es puguin començar les activitats esportives extraescolars", ha reflexionat en veu alta Bargalló, que sí ha defensat la importància d'altres extraescolars més lectives (anglès, música...).

"Les extraescolars són necessàries més que mai. Cal que l'alumnat reprengui la socialització i les activitats relacionades amb les habilitats. Però com que no hi ha grups estables, s'han de garantir escrupolosament totes les mesures d'higiene", ha recalcat el titular d'Educació.



Mascareta obligatòria: «Es revisarà setmana per setmana»

Sobre la mascareta a l'aula, Bargalló ha confirmat la seva obligatorietat a partir dels sis anys. "Els alumnes de primària d'un centre hauran de portar mascareta a dins de l'aula si el mapa de risc del seu territori no està en color verd. Això es revisarà setmana per setmana", ha apuntat el conseller d'Educació. "Quan estigui en verd, deixarà d'haver-hi aquesta obligació a dins de l'aula de primària. Això sí, els propis centres podran decidir de mantenir-la", ha assenyalat Bargalló. "De fet, els centres podran prendre sempre més mesures del que ens diuen les autoritats sanitàries. Però mai fer menys", ha afegit el conseller d'Educació.

Tornant a les ràtios d'alumnes a les aules –fixat en un màxim de 20-, Bargalló ha reiterat que no es tracta d'una xifra màgica i que soluciona directament els problemes. "Abans que el nombre d'alumnes, el més important és l'estanquitat de cada grup: que aquell grup estable ho sigui realment, en condicions de separació de la resta de grups, i que se li puguin aplicar mesures higièniques correctes i constants", ha constatat el conseller d'Educació. "Estem treballant escola per escola, casuística per casuística. Són 5.445 centres educatius molts diferents, que van des de llar d'infants fins a centres d'FP o escoles de música", ha enumerat Bargalló.



«El professorat no és un grup de convivència estable»

"Al juny vam analitzar amb els ajuntaments tots els espais alternatius. Els tenim analitzats a tots els municipis i aquesta setmana decidirem si cal utilitzar-los", ha avançat el conseller. "També és cert que moltes direccions d'escola ens han comunicat que la seva preferència és sempre trobar espais interns, si és possible", ha explicat Bargalló, que finalment ha rebutjat que el positiu d'un docent signifiqui el tancament d'una escola. "Els claustres han de ser telemàtics o en un espai molt gran. No hi ha d'haver contacte estret entre els professors i, per tant, el professorat no és un grup de convivència estable", ha apuntat el conseller d'Educació.

"Ens hem d'acostumar però al fet que tot és molt dinàmic i que hi haurà positius. Aniran havent-hi casos que seran notícia, però que en el conjunt del sistema són relatius i puntuals", ha conclòs Bargalló.