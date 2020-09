La meitat dels centres d'atenció primària del Bages estan tancats o amb serveis mínims

El 50% dels centres d'atenció primària del Bages romanen tancats o parcialment oberts des de l'inici de la pandèmia, quan molts municipis es van quedar sense aquest servei per la reestructuració de l'assistència primària impulsada pel departament de Salut per afrontar la pandèmia de la covid-19. Les poblacions de la comarca afectades demanen el retorn habitual de l'activitat per garantir un servei de proximitat als veïns, que s'han de desplaçar fins al centre més proper per poder ser atesos.

Els consultoris que es mantenen amb la persiana abaixada des de mitjan març representen el 25% del total de la comarca. Aguilar de Segarra, Callús, Fonollosa i Rajadell són alguns dels municipis on els veïns han d'agafar el cotxe per anar al metge. Els batlles dels pobles consultats lamenten que, mig any després de la declaració de l'estat d'alarma, encara no hi ha una data prevista per al retorn del servei i estan a l'espera de l'aprovació d'un pla de reobertura per als consultoris locals.

D'altra banda, els municipis que disposen d'un servei d'atenció primària reduït representen el 25% del total. Són pobles com Balsareny, Cardona, Castellgalí i el Pont de Vilomara, que han vist com la pandèmia retallava els serveis que habitualment presten els seus centres. En alguns casos, com a Castellgalí, només s'ofereix un servei d'administració i infermeria un dia a la setmana; en d'altres pobles, com a Talamanca, han vist com la vista setmanal del metge es convertia en quinzenal; i en alguns indrets, com a Cardona, han perdut el servei que el centre d'assistència primària oferia durant el cap de setmana.

El 50% restant són els centres d'atenció primària que actualment estan oberts. Artés, Santpedor, Navarcles i Sallent són alguns dels municipis on es continua prestant el servei.