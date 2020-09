El Baxi no supera un mal primer quart i cau contra la Penya

El Baxi Manresa ha quedat en quarta posició de la Lliga Catalana després de caure contra el Joventut (79-93) en una final de consolació de clar color verd-i-negre. Els manresans han pagat un primer quart molt dolent en defensa, en què han rebut 32 punts i després del qual perdien per 20-32, una diferència que ja no han pogut eixugar tot i millorar ostensiblement després.

El primer quart del Baxi ha permès al Joventut trobar la parella Zagars-López Aróstegui, amb set punts cadascú, que han ajudat a la primera escapada (7-19). Eatherton, que havia començat bé amb cinc punts seguits, ha tornat a tenir problemes amb les faltes i pel Baxi només ha destacat l'entrada de Tabu, que amb set punts ha evitat que la diferència fora més gran.

En el segon quart, el Baxi ha millorat darrere, però ha estat increïblement erràtic en fase ofensiva, amb només 12 punts en aquest període. El Joventut ja no tenia la iniciativa i semblava que el Baxi podria remuntar, però no n'hi havia prou de recuperar pilotes si després s'erraven clares cistelles a sota del cèrcol, com ara un parell de Vaulet i Sajus. Tot i jugar malament, el Joventut ha arribat al descans amb un punt més de diferència (32-45)

La clau ha estat en un tercer quart en què el Baxi ha sortit fort a darrere i en què Eatherton i Mason han sumat deu punts combinats, amb un triple cadascun. El mateix pivot i Tabu han tingut tirs alliberats per situar la diferència en dos punts, però els han errat i la quarta falta d'Eatherton ha llastat molt. Pau Ribas ha tret del sot un Joventut que estava nerviós i que ha vist com un altre triple alliberat de Báez li podia fer mal, però tampoc no ha entrat i el joc dels pivots verd-i-negres els ha ajudat a eixamplar l'avantatge a nou punts al final del quart (56-65).

En el darrer període, hi havia temps per a la reacció, i de fet el Baxi ha anotat 23 punts, però aquest cop sí que els badalonins trobaven Brodziansky i Tomic, que han fet molt mal amb poca oposició, i en l'intercanvi de cistelles ja no hi havia manera de reduir la diferència, que ha estat de vuit punts en la vegada en què els bagencs han estat més a prop. Al final, catorze de diferència, creats gairebé tots en els deu primers minuts.

Baxi Manresa: Dani Pérez 6, Mason 12, Vaulet 8, Hinrichs, Eatherton 14 -cinc inicial- Jou 10, Báez 6, Rafa Martínez, Tabu 12, Sajus 5, Sima 4 i Joesaar 2

Joventut: Zagars 16, Dimitrijevic 3, López-Aróstegui 12, Brodziansky 12, Tomic 14 -cinc inicial- Pau Ribas 14, Morgan 2, Ventura, Bassas 5, Birgander 11, Parra 4 i Parrado

Àrbitres: Juan de Dios Oyón, Arnau Padrós i Alberto Baena

Parcials: 20-32, 32-45, 56-65, 79-93