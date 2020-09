El CE Manresa es reforça amb el davanter Erik Rafael

El CE Manresa ha informat aquest diumenge de la contractació del davanter Erik Rafael Barragán, un jugador d'atac, que pot jugar de davanter amb sistema de dos puntes o mogut a la banda, bàsicament l'esquerra, que debutarà aquest diumenge en el partit de presentació contra el Badalona. Procedeix del Mallorca B, on la temporada passada va actuar en cinc partits després d'arribar de l'Horta.





Erik Rafael va jugar la temporada passada 18 partits amb l'Horta, amb el qual va anotar 9 gols abans de marxar a les Balears. Va jugar 68 minuts en el partit contra el Manresa que es va disputar a territori barceloní, en què els bagencs van perdre per 2-1. Ell no va marcar i va ser rellevat al minut 68.Des del club s'explica que Rafael ha estat una possibilitat que no contemplaven però que s'ha posat a tret i, a causa de la seva qualitat, s'ha incorporat. Aquest fitxatge suposarà moviment a la plantilla i alguna sortida. Tot i ser davanter, pensen que el seu joc és perfectament compatible amb el de Noah Baffoe , el golejador de l'equip. La primera oportunitat per veure'l serà aquest diumenge, a les 19.30, contra els badalonins, en un partit que es jugarà a porta oberta seguint tots els protocols de seguretat que ja es van establir el cap de setmana passat contra el Terrassa. Serà el segon partit seguit del CE Manresa, que dissabte va derrotar el Vic a domicili per 2-4.