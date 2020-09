Les 15 sèries que no et pots perdre aquesta tardor

Sequera? Quina sequera? Potser en el 2021 comencem a notar els efectes del coronavirus en el calendari d'estrenes de sèries: les aturades i retards de producció, els projectes avortats o les cancel·lacions de sèries que havien estat renovades, com és el cas de 'The society' i 'Esta mierda me supera'.

De moment, aquesta tardor ve carregada de títols interessants; no hem hagut de lluitar per a arribar als quinze, més aviat hem hagut que ser selectius.

1. 'El tercer día', un enigma bicèfal

Del creador d''Utopia', el gran Dennis Kelly, arriba una misteriosa minisèrie dividida en dues meitats, cadascuna protagonitzada per un personatge diferent, un home (Jude Law) i una dona (Naomie Harris, nominada a l'Oscar per 'Moonlight') que arriben a la mateixa illa en diferents moments. Ell, Sam, topa amb una població decidida a preservar les seves tradicions a qualsevol preu. Amb l'arribada d'ella, Helen, es dispara una batalla que decidirà el destí del lloc. La trobaràs a HBO, des del 15 de setembre.

2. 'We are who we are', emoció iniciàtica

La primera sèrie del director Lucca Guadagnino sembla guardar connexions amb la seva reeixida 'Call me by your name'. És un altre relat d'amistat, primer amor i identitat, aquesta vegada centrat en dos adolescents, Fraser (Jack Dylan Grazer) i Caitlin (Jordan Kristine Seamon), que pel treball dels seus pares han de créixer en una base militar estatunidenca a Itàlia. Guadagnino comparteix labors de guió amb Paolo Giordano ('La solitud de los números primos') i Francesca Manieri ('El milagro'). La trobaràs a HBO, des del 15 de setembre.

3. 'Ratched'

Ryan Murphy produeix, desenvolupa i dirigeix aquesta creació d'Evan Romansky, història d'orígens d'un personatge de culte del cinema, la infermera Ratched (Louise Fletcher) de 'Alguien voló sobre el nido del cuco'. Si ets dels que es pregunta per què era tan destructiva, aquí tens una versió juganera, a cavall entre el terror i el noir, sempre amb el toc 'camp' de Murphy. 'Ratched' té ara el rostre d'una habitual seva: Sarah Paulson. A Netflix, a partir del 18 de setembre.

4. 'Pàtria', destinada a reflexionar

Aitor Gabilondo, creador d'èxits com 'El príncipe' i 'Allí abajo', s'ha atrevit a portar a la pantalla el complex, matisat best-seller de Fernando Aramburu sobre la vida a Euskadi durant les últimes dècades. Encara no s'ha estrenat i ja està generant controvèrsies: el cartell promocional de HBO, en el qual s'equilibra el dolor de víctimes i terroristes, no ha agradat a molts, entre ells l'autor de la novel·la. La trobaràs a HBO, des del 27 de setembre.

5. 'Quiz: el escándalo de ¿Quién quiere ser millonario?', paranys de primer ordre

'Quiz' és, entre altres coses, el relat de com el productor Paul Smith va posar en marxa un bàsic de les nostres tardes com 'Quién quiere ser millonario?'. Però sobretot és la història de Charles Ingram (Matthew Macfadyen), excomandant de l'exèrcit britànic que va ser acusat de fer paranys per tal de guanyar un milió de lliures en el concurs. Història fascinant, retorçada, ambigua, de la qual el director Stephen Frears sap treure or còmic i veritat emocional. La trobaràs a Movistar Sèries el 28 de setembre.



6.'La maldición de Bly Manor', torna l'embruixament

Podríem dir que no fa falta donar més voltes a 'Otra vuelta de tuerca', l'ambigua 'novel·la' de fantasmes d'Henry James. De fet, després de 'Suspense', de Jack Clayton, qualsevol altra adaptació ha estat una mica innecessària. Però aquesta arriba a càrrec de Mike Flanagan, un dels millors directors de terror del moment, i comparteix repartiment amb el seu sorprenent 'La maldición de Hill House', considerada obra mestra per Tarantino. A Netflix, a partir del 9 d'octubre.

7. 'Utopia', segons Gillian Flynn

També es podia dir que no feia falta refer 'Utopia', encara que fos cancel·lada i la seva segona temporada acabés en 'cliffhanger'. Però aquesta revisió anava a ser dirigida i produïda per a HBO per David Fincher, qui tornava a tenir a l'escriptora Gillian Flynn com a guionista després de 'Perdida'. HBO i Fincher van deixar el projecte, però no Flynn, la qual cosa permet tenir unes certes esperances respecte de l'interès del remake, bastant pertinent si tenim en compte que la història té un rerefons pandèmic. La trobaràs a l'octubre a Amazon, dia encara per determinar.

8. 'Gambito de reina', Anya dóna l'escac i mat

Basada en una novel·la de Walter Tevis, aquesta minisèrie de Scott Frank ('Godless') segueix l'odissea vital de Beth Harmon, una òrfena que adverteix el seu talent pels escacs al mateix temps que es fa addicta als tranquil·litzants. Harmon sacseja les bases del masculí món dels escacs professionals, però per a ser la millor jugadora d'escacs haurà d'abandonar les seves addiccions. Anya Taylor-Joy, revelació de 'La bruja', donarà segurament una altra lliçó de carisma i intel·ligència en el paper protagonista. A Netflix el 23 d'octubre.

9. 'Fargo (T4)', el final entre nosaltres

Quan quedaven dos episodis per fer, va arribar la pandèmia, i la seva estrena va quedar als llimbs. El rodatge es reprendrà aviat, la qual cosa ha permès plantejar-se el llançament d'aquest quart lliurament de l'antologia. Situada en els cinquanta, compta amb Chris Rock com a líder de la màfia afroamericana de Kansas City i Jason Schwartzman com el seu homòleg italià. Decidits a entendre's, els capos intercanvien als seus fills primogènits i els crien com a propis. No pot anar bé. A Movistar Seriesmanía, 1 d'octubre.

10. 'El pájaro carpintero', històrica i histèrica

Ethan Hawke és creador i estrella d'aquesta adaptació de la famosa farsa literària de James McBride sobre John Brown, abolicionista que creia en el poder de les armes. La història s'explica des del punt de vista d'un esclau adolescent, Ceba, al qual Brown recluta per a la seva causa i presa per una noia. Es reparteixen la direcció un parell de noms interessants: Albert Hughes ('Desde el infierno', com a part de The Hughes Brothers) i Haifaa al-Mansour ('Mary Shelley'). Movistar+, octubre, dia per determinar.



11. 'The Mandalorian (T2)', el xou de Baby Ioda

En una galàxia molt, molt llunyana, van tenir sort d'acabar de rodar abans d'arrencar la quarantena. I així, aquesta temible tardor la nostra millor forma d'escapar seran les aventures episòdiques de Baby Ioda i el seu amic mercenari, de les quals esperem, novament, economia narrativa, elegància visual o grans peces musicals a càrrec de Ludwig Göransson. Poc se sap de les trames, però pel que sembla Temuera Morrison dóna vida a Babaua Fett i Timothy Olyphant fa d'autoproclamat xèrif de Tatooine. Tot en ordre. Disney+, des del 30 d'octubre.



12. 'Antidisturbios', una 'The shield' amb sabor local

En aquesta creació de Rodrigo Sorogoyen ('El reíno') amb el seu habitual coguionista Isabel Peña, sis antidisturbis (Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto i Patrick Criado) executen un desnonament que acaba de la pitjor manera: amb un home mort. Laia (Vicky Luengo), jove agent d'Assumptes Interns, tracta de desentranyar la veritat. L'impactant tràiler la presenta com a hiperrealista i localista versió de 'The shield'. Movistar+, 16 d'octubre.



13. 'The undoing', vida imperfecta

'Tu ya lo sabías', la novel·la de Jean Hanff Korelitz sobre no saber amb qui t'has casat, ha estat adaptada a televisió pel 'hitmaker' David E. Kelley ('Big little lies'), amb Nicole Kidman en el rol de la terapeuta la vida perfecta de la qual cau en trossos després d'un assassinat i la desaparició del seu marit (Hugh Grant). Dirigeix Susanne Bier, capaç del millor (va guanyar un merescut Emmy per 'El infiltrado') i del pitjor (l'inexplicable èxit 'A ciegas'). HBO, des del 26 d'octubre.

14. 'The Crown (T4)', i llavors va arribar Diana

Tan sols per ser 'The Crown', ja seria d'obligat visionat. Però és que, a més, aquesta temporada suposa el debut de la gran Gillian Anderson com Margaret Thatcher. I serà la primera vegada que la sèrie se submergeixi en el romanç del Príncep Carles i Diana, encarnada en aquests episodis per Emma Corrin, de 'Pennyworth'; en la cinquena i sisena estarà encarnada per Elizabeth 'Tenet' Debicki. Netflix, 15 de novembre.

15. 'Gangs of London', pallisses d'autor

Després de convertir-se en el millor director gal·lès d'acció indonèsia amb el díptic 'The raid', Gareth Evans va tornar a Regne Unit per a dirigir, primer, la brutal 'El apóstol', i després la sèrie 'Gangs of London', un thriller policial amb base en el globalitzat Londres actual. L'impulsiu Siguin Wallace (Joe Cole) hereta els negocis i rivals del seu pare Finn (Colm Meaney), durant dues dècades el criminal més poderós de Londres; que, per descomptat, no va morir de mort natural. Starzplay, data per determinar.