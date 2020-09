Les mesures anticovid impedeixen als càmpings treure profit de les instal·lacions

No han fet l'agost, malgrat que aquest ha estat un mes amb força afluència de turistes als càmpings del Berguedà. «Aquest estiu no ha estat millor que el de l'any passat. És cert que hi ha hagut molta demanda de parcel·les per part dels clients, i la ocupació ha sigut alta. Però també cal dir que els ingressos han anat a la baixa i que els costos han crescut considerablement», afirma Joan Montanyà, president de l'Associació de Càmpings del Berguedà.

No han pogut omplir el càmping a la màxima capacitat a causa de les restriccions i havien de procurar que les zones comunitàries no s'omplissin. En gran mesura, els càmpings de la comarca són petits, tenen entre 100 i 200 parcel·les, i són negocis familiars.

El càmping més gran de la comarca, el Berga Resort, ha tingut el 80% d'ocupació a l'agost en els bungalous i les parcel·les de campistes que no s'hi estan tota la temporada, i el 30% al juliol. La responsable d'aquest càmping, Marta Barniol, diu que «l'estiu no ha estat millor que el de l'any passat» i que no té moltes reserves pel pont la Diada, quan hi sol ser haver un repunt.