Bargalló admet que cada setmana es canviaran instruccions a les escoles

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha admès que les instruccions a les escoles "canviaran cada setmana, perquè cada setmana passaran coses noves". En rèplica al PSC-Units, Bargalló ha dit que des del Departament s'han fet diverses instruccions, entre el 30 de juny i aquest mateix dimecres, segons ha anat evolucionant la situació, i ho ha reivindicat perquè "el pitjor que es pot fer davant la pandèmia és no moure's". D'altra banda, Bargalló ha concretat que el Departament ha fet una despesa de fins a 5,5 milions d'euros en material de protecció per a les escoles públiques, per afrontar el primer trimestre. El Govern ha començat una segona onada de compres per al segon trimestre.

Bargalló ha detallat que han comprat 622.000 mascaretes reutilitzables, 883.000 quirurgiques i 19.060 mascaretes FFP2; també 632.000 guants, 621.000 litres de gel, 6.000 dispensadors o 2.740 termòmetres, entre d'altres.

El titular d'Educació també ha detallat que el Govern ha comprat mascaretes transparents perquè puguin utilitzar-les el professorat per a persones sordes. Ha dit que si l'homologació és correcta també podrien utilitzar-les els professionals d'idiomes en moments d'explicacions fonètiques.

La segona onada de compres de material de protecció, que el Govern ja està fent, segons ha detallat el conseller, es fa de cara al segon trimestre. De totes maneres, calculen tenir el material d'aquesta segona onada disponible el primer trimestre per si cal ampliar les trameses.