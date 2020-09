Manresa començarà el curs amb 11.301 alumnes i més espai als accessos de 12 centres pel tema covid

Com s'ha fet en diversos carrers de Manresa per guanyar espai per als vianants de cara a garantir-ne més el distanciament, l'inici del curs escolar, dilluns, també el marcarà l'ampliació d'espais públics de vianants als accessos de dotze centres escolars: l'institut Pius Font i Quer (c. Amadeu Vives), l'Escola Bages (c. Sèquia) la FEDAC Manresa (c. Nou de Valldaura), la Joviat I (c. Folch i Torres) i II (Muralla de Sant Francesc), l'Escola Valldaura (c. Dos de Maig i c. Ausiàs March) l'Ave Maria (c. Major), La Salle (c. Pau), la Vedruna Manresa (c. Santa Joaquima), l'Escola La Font (c. Sabadell i c. Sant Cristòfol), l'Institut Lacetània (Bases de Manresa i c. Jaume d'Arters) i l'escola Oms i de Prat (c. Sardana i Sant Llorenç de Brindisi).

Aquest migdia, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i els regidors Antoni Massegú, responsable d'Ensenyament i Universitats i Esports, i David Aaron López, responsable d'Urbanisme i Mobilitat, han presentat les principals novetats. Lògicament, les mesures lligades a la covid seran les grans protagonistes d'un curs que, tal com ha definit alcalde Aloy serà "excepcional, extrahordinari i inèdit". Massegú ha demanat assumir amb la màxima normalitat el fet que, un cop iniciat el curs, es doni el cas que hi hagi classes, cursos i fins i tot escoles que s'hagin de confinar per culpa de la covid.



160 alumnes més



El curs començarà amb 160 alumnes més que el curs anterior. En total, dilluns tornaran a les aules 11.301 nens i nenes i nois i noies; 2.245 a infantil, 5.237 a primària i 3.819 a secundària, repartits en 21 escoles públiques i concertades i en els 6 instituts públics que té la ciutat.

Mentre que l'alumnat de secundària ha augmentat de 190, el d'infantil i el de primària ha baixat en 22 i 8, respectivament.

En relació a la ràtio recomenada pel Departament d'Educació -Massegú ha remarcat que no és obligatòria sinó això, recomenada-, els desdoblaments que s'han fet han permès que a infantil la mitjana per grups estables sigui de 19,87 i a primària de 20,07. Sense aquests desdoblaments, hauria estat de 22 i 26, respectivament. En percentatges, suposa que el 69,03% dels grups estables a infantil tindran 20 alumnes o menys, i que a primària ho seran el 75,86%, de manera que 3 de cada 4 grups estaran per sota dels 20.



Sol·licitud d'equipaments públics



Com ja es va dir, degut al fet que no tots els centres tenen l'espai que voldrien -l'escola Valldaura està en mòduls prefabricats a l'espera de l'escola definitiva des de fa anys- n'hi ha que han sol·licitat poder disposar d'equipaments municipals per a les classes d'educació física i el pati. L'escola Valldaura ha demanat tres parcs públics: el dels Panyos, el de la Florinda i el de la plaça del 8 de maig; l'escola Ítaca utilitzarà de manera puntual espai del centre Cívic Joan Amades; l'escola Serra i Húnter, la pista poliesportiva de la Balconada; l'institut Manresa Sis el camp de futbol i la pista poliesportiva al barri del Xup, on està, i l'institut Guillem Catà, la pista poliesportiva de la Font dels Capellans. Si cal fer més peticions, l'Ajuntament ha informat que estarà amatent a donar-hi resposta.

Un dels temes recurrents cada any a l'inici del curs és el de les millores que s'han fet als centres. L'alcalde Aloy ha remarcat que entre la inversió de l'Ajuntament (encarregat de fer-ne el manteniment) i la Generalitat (les obres) és un dels anys que ha estat més elevada.

En concret, l'Ajuntament, ha realitzat millores per valor de 164.072,23 euros i el Departament, ha concretat Aloy, l'ha doblat. En el primer cas, s'ha millorat la pista polioesportiva i els seus voltants de l'escola Sant Ignasi i s'ha de fer la substitució de les fusteries de tancament de finestres, a l'escola Pare Algué s'han reparat les filtracions que hi havia a la coberta, i a la Serra i Huntér hi ha previst fer la intervenció al llarg d'aquest trimestres a la pista poliesportiva.

Pel que fa a la Generalitat, està fent la cuina nova a La Flama i l'Ajuntament assumeix l'adquisició del mobiliari i electrodomèstics. Fins que no estigui acabada, s'ha condicionat el gimnàs per fer-lo servir de menjador. A l'institut Guillem Catà s'ha instal·lat una línia de vida permanent a la teulada per poder-hi fer reparacions amb més seguretat. A l'institut Pius Font i Quer s'ha arranjat el gimnàs i ja s'ha col·locat un nou mòdul, i també se'n col·locarà un a l'institut Manresa Sis (el mes vinent) i a l'escola Les Bases (ja l'estan posant).

La majoria d'AMPAs han explicat que mantindran l'oferta d'extraescolars, tot i que el procés d'inscripció va tard per l'endarreriment en motiu de la pandèmia. A banda, com ja es va explicar, s'ha editat un document únic amb tota l'oferta gratuïta a la ciutat i duramt l'estiu i actualment s'han organitzat activitats pensant en els alumnes de primària que van patir més la situació de tancament de les escoles amb sessions de reforç, entre d'altres.

Les que ja han començat el nou curs són les llars d'infants. A les 5 municipals hi ha 280 places, amb 12 vacants que es preveu omplir en la segona inscripció, que finalitza el dia 15.

El Conservatori Municipal de Música de Manresa començarà amb 176 alumnes i amb 460 l'Escola de Música, i 100 el projectes comunitari Pizzicants de l'escola Pare Algué.

Pel que fa a l'Escola d'Art, ho farà amb 48 alumnes al CFGM d'Assistència al Producte Gràfic més 18 no presencials que només fan el projecte final, i 27 alumnes el CFGS d'Il·lustració més 18 no presencials que només fan el projecte final. 55 alumnes s'ha matriculat als tallers monogràfics.