El Mercat del Bolet de Cal Rosal viu una estrena massiva que augura un bon any

El Mercat del Bolet de Cal Rosal ha arrencat la temporada amb força i les previsions dels paradistes són bones de cara als propers tres mesos. Els bolets han començat a treure el cap i s'espera que en quinze dies la collita vagi en augment gràcies a les pluges de l'última setmana. Els venedors del mercat són optimistes i més després de viure aquest divendres una inauguració excel·lent. L'estrena del tradicional mercat berguedà aquest 11 de setembre va ser de les millors dels últims anys. La gran quantitat de persones que es van dirigir al Berguedà o a la Cerdanya a passar el cap de setmana llarg de la Diada van col·lapsar la C-16 i es van formar cues quilomètriques a l'alçada de Cal Rosal. Això va fer que molts d'ells decidissin desviar-se i visitar el mercat per comprar.

Carla Martínez, de la parada de bolets Francisca Martínez, ha explicat a Regió7 que «aquest divendres era el primer dia del mercat i hi va haver moltíssima gent, ha estat un dels anys que més gent hi ha hagut en l'estrena. Els bolets han començat una mica fluixets, però ara, d'aquí a 7 o 8 dies, creiem que n'hi haurà bastants. Enguany la gent ve amb moltes ganes de menjar-ne i creiem que serà un bon any». Lídia Gascueña, de la parada de pa i coques de Cal Massana, afirma que aquest divendres van esgotar tot el material en poques hores. «Divendres, només arribar ja estava ple de gent, a les 12.30 h ja ho havíem venut tot. Aquest dissabte ha estat una mica més fluix, però diumenge a la tarda, quan la gent baixi, hi tornarà a haver molt moviment».

A les dues parades de bolets que hi ha al mercat ubicat a l'interior de Cal Rosal ja es poden comprar rovellons, rossinyols, camagrocs, ceps i algun ou de reig. Ahir al matí no hi havia les aglomeracions de gent de divendres, però els paradistes seguien venent el producte i molts curiosos observaven les safates. «La temporada de bolets ha començat bé gràcies a les pluges d'aquest darrers dies i ja comencen a sortir rovellons. No n'hi ha gaires, però ja comencen. Esperem que aquesta setmana i la que ve la cosa acabi d'arrencar», exposa Lluïsa Vilalta, de la parada Bolets Lluïsa, que confirma que «divendres hi va haver molta gent, durant tot el dia va ser molt fluid, a la gent li agrada molt venir a aquest mercat. Comencem a tenir varietat de bolets i jo animaria la gent a venir perquè, a part que tenim totes les mesures de protecció, com que ha plogut, aquest any hi haurà bastant bolet». El Mercat del Bolet de Cal Rosal disposa de dos gels hidroalcohòlics a cada entrada i les parades s'han adaptat a la normativa covid-19 amb la instal·lació de vinils per separar-se dels clients. A més, tots els aliments estan protegits per una mampara de seguretat. A part de bolets, els visitants també hi poden trobar altres parades d'aliments de proximitat, com ara embotits, formatges, mel, pa o coca.