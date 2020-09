El Manresa i l'Igualada ja coneixen com serà el seu tortuós camí per Tercera Divisió

La junta gestora de la Federació Espanyola de Futbol va explicar ahir com serà l'inici de les competicions que gestiona o cogestiona, com la Tercera Divisió de futbol. En aquesta hi ha inscrits el CE Manresa i el CF Igualada, que tenen per davant tota una marató en tres fases per saber on actuaran la temporada vinent.

La competició de Tercera Divisió es desenvoluparà en aquestes tres rondes. La primera correspondrà a la competició regular, la segona abastarà tres fases específiques (Segona Fase per a Segona Divisió RFEF, Segona Fase per la Fase Final per Segona Divisió RFEF i Segona fase per la Permanència a tercera Divisió RFEF) i la tercera correspon a la fase Final d'Eliminatòries a Segona Divisió RFEF / Play Off d'Ascens a Segona Divisió RFEF.



Primer, grups petits

La Primera Fase o Lliga Regular (A i B) es configura en un total d'entre 18 i 22 jornades, a disputar a cada subgrup de 10 a 12 equips anomenats cadascun d'ells A i B en cadascun dels 18 grups. Els clubs participants s'enfrontaran a doble volta mitjançant el sistema de punts. Els clubs que es classifiquin en els tres primers llocs dels 36 subgrups accediran a la Segona Fase per a Segona Divisió RFEF, els classificats en els llocs del quart al sisè accediran a la Segona Fase per la Fase Final per Segona Divisió RFEF / Play Off d'ascens a Segona Divisió RFEF. Finalment, els classificats del setè a l'últim lloc accediran a la Segona Fase per la Permanència a Tercera Divisió RFEF.

Els punts obtinguts, així com els gols, tant a favor com en contra, s'arrossegaran a la següent fase, començant cada equip la seva fase específica amb els punts i gols obtinguts en la Primera Fase. En els grups de 21 i 23 equips, es calcularà el coeficient, sent aquest mateix el que s'arrossegui a les fases específiques.

Com a la Segona Divisió "B", a Tercera Divisió hi haurà també a continuació tres segones fases específiques. En la Segona Fase per Segona Divisió RFEF (C), en un total de 6 jornades participaran els clubs classificats en els tres primers llocs de cada subgrup. Els equips que van participar en el subgrup A s'enfrontaran, a doble volta, als que van participar en el subgrup B no podent, en cap cas, enfrontar-se als equips que van participar en el seu mateix subgrup de la Fase Regular.

Els dos primers clubs classificats de cada un dels divuit grups ascendiran directament a Segona Divisió RFEF i els restants participaran en la Fase Final d'Eliminatòries a Segona Divisió RFEF / Play Off d'Ascens a Segona Divisió RFEF. A la Fase pel Play Off d'Ascens a Segona Divisió RFEF (D) participaran en un total de 6 jornades els clubs classificats del quart al sisè lloc de cada subgrup. Els equips que van participar en el subgrup A s'enfrontaran, a doble volta, als que van participar en el subgrup B no podent, en cap cas, enfrontar-se als equips que van participar en el seu mateix subgrup de la Fase Regular.

Els dos primers clubs classificats de cada un dels grups es classificaran per disputar la Fase Final d'Eliminatòries a Segona Divisió RFEF / Play Off d'Ascens a Segona Divisió RFEF. Els clubs restants participaran en la Tercera Divisió RFEF a la temporada que 2021/2022. Finalment, en la Fase per la Permanència a Tercera Divisió RFEF (I) participaran els clubs classificats del setè a l'últim lloc de cada subgrup en un total de 10 jornades per als grups de 21 i 22 i de 12 jornades per als grups de 23 i 24. Els equips que van participar en el subgrup A s'enfrontaran, a doble volta, als que van participar en el subgrup B no podent, en cap cas, enfrontar-se als equips que van participar en el seu mateix subgrup de la Fase Regular.

Els quatre primers clubs classificats de cadascuna de les 18 taules classificatòries obtindran la seva permanència a Tercera Divisió RFEF i els restants baixaran a Categoria Territorial. Practicant-se per tant 5 descensos en els grups de 21 equips, 6 en els grups de 22 equips, 7 en els grups de 23 equips i 8 en els grups de 24 equips.

La temporada a Tercera Divisió acabarà amb la Fase Final d'Ascens a Segona Divisió RFEF / Play Off d'Ascens a Segona Divisió RFEF (F), que es desenvoluparà mitjançant el sistema d'eliminatòries a partit únic, exercint de local l'equip amb millor classificació. Es disputarà una Fase Final per cada un dels 18 grups, obtenint el seu ascens el club vencedor de cadascuna de les 18 finals. Hi participen els classificats en les posicions 3a, 4a, 5a i 6a dels Grups C i els classificats en 1ª i 2ª (7è i 8è) posició dels Grups D i constarà de tres eliminatòries (quarts de final, semifinals i final).

El vencedor de cadascuna de les divuit finals a disputar ascendirà a la Segona Divisió RFEF, sumant-se als altres dos equips que van ascendir de manera directa, conformant el total de 54 ascensos, 3 a cada un dels 18 grups de Tercera Divisió.