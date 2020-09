El CF Igualada informa de tres contagiats i d'un contacte

El CF Igualada ha informat aquest dimarts, a través de les seves xarxes socials, que tres dels seus jugadors han donat positiu en una prova per detectar si tenien el coronavirus i que, un cop coneguda la notícia, van ser aïllats convenientment. També ha estat aïllat un quart jugador que havia estat contacte directe d'aquests tres. És el segon cas d'infecció per covid-19 en la plantilla blava després del que ja la va afectar fa quinze dies. Segons la nota de Twitter de l'equip anoienc, «se seguiran tots els protocols que els experts epidemiològics marquen. De moment, els contactes no directes es faran testos entre demà i dimecres per decidir si es faran entrenaments i partits els propers dies o no».

Experiència recent

L'Igualada s'està mostrant una entitat molt conscienciada a l'hora de seguir tots els protocols a l'hora d'aïllar els contactes i de fer immediatament les proves PCR a la resta dels jugadors de la plantilla. El 31 d'agost passat ja va informar del positiu asimptomàtic d'un jugador de la primera plantilla masculina en una prova que s'havia fet dos dies abans. Per precaució, es van aturar els entrenaments i el club va suspendre els partits de preparació que tenia previstos per al cap de setmana següent. El tècnic, Marc Cabestany, deia a Twitter : «què difícil és treballar bé així... Però gràcies al protocol intern podrem aïllar els implicats i la resta, previ test, seguirem avançant».