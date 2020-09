Les pomes de muntanya doblen la seva producció en una campanya il·lusionant

La cooperativa Biolord, nascuda l'any 2013 a Sant Llorenç de Morunys i especialitzada en el cultiu de pomes de muntanya, està vivint un inici de campanya que apunta que la d'enguany serà la millor de la seva història.

Actualment encara s'està duent a terme la collita d'enguany en les plantacions que la cooperativa té repartides per les comarques de Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, però les previsions apunten que aquest any es colliran entre 350 i 400 tones de pomes de muntanya, i es doblarà la producció del que fins ara havia estat el millor any de la cooperativa amb 160 tones. «Les pomeres les vam plantar l'any 2013 i la majoria encara no havien arribat a la seva maduresa. Ara la major part de les plantacions ja estan a un règim productiu normal, però encara hi ha algunes que són jovenetes. Podríem dir que estem al 70% de la producció teòrica, és a dir, del que ens tocaria», afirma Josep Pintó, president de la cooperativa i un dels socis que produeix pomes de muntanya a la vall de Lord.

En aquest sentit Pintó apunta que, tot i que la muntanya aporta un punt diferenciador al producte final, també fa més complicada la producció, motiu pel qual no s'arriba al 100% de la producció teòrica. «Les glaçades són casi assegurades a la primavera, tenim una mitjana de 25 pedregades anuals, el vent és més fort, etc. Tots aquests factors perjudiquen la producció», afirma Pintó.

Tot i això, el projecte no té èxit si no es venen les pomes produïdes, però sembla que en aquest sentit Biolord no tindrà problemes. «Tenim una expectativa brutal. Aquesta ha estat la primera setmana que hem distribuït i hem multiplicat per 3 la primera setmana de l'any anterior. Fins i tot hem hagut de contractar un nou repartidor i una nova furgoneta per fer més repartiments», diu el veí de Sant Llorenç de Morunys.

El sector de la poma ecològica, en aquest cas la de muntanya, Biolord s'ha vist beneficiat pel confinament provocat per la covid-19. «L'any passat vam acabar la campanya a final d'abril, o sigui que vam agafar quasi dos mesos d'estat d'alarma. En aquell temps vam doblar la venda perquè el servei domiciliari es va multiplicar per 3. A nosaltres ens va anar bé», afirma Pintó.

Biolord, que reuneix 16 productors, distribueix els seus productes a Catalunya, Espanya i França.