El Consell suspèn la celebració de la tercera edició del Premi Solsonès

La tercera edició del Premi Solsonès ha quedat posposada fins que les circumstàncies de la pandèmia ho permetin. Segons ha informat el Consell Cultural Francesc Ribalta, impulsor de la iniciativa que reconeix les persones o entitats que al llarg de l'any han sobresortit en les seves respectives disciplines, la disminució de l'activitat a la comarca i les dificultats derivades de les mesures del coronavirus fan que en aquests moments l'acte de lliurament sigui «inviable».

La Junta del Consell Cultural Francesc Ribalta ha pres aquesta «difícil però necessària decisió» per diferents motius. El principal factor és la disminució de l'activitat cultural, social o esportiva com a conseqüència de la pandèmia, cosa que ha fet disminuir la possibilitat de guardonar candidats. Un altre dels factors que han estat determinants és el fet que no es pogués portar a terme la votació presencial dels guardonats, fet que «esdevindria un element de risc de contagi de la covid-19 que cal evitar». Per últim, un tercer factor que ha inclinat la balança és el fet que la gala de lliurament dels reconeixements es veuria afectada per les restriccions d'ocupació, cosa que, segons l'ens comarcal, «deslluiria l'acte».

Malgrat tot, però, tant el Consell Cultural Francesc Ribalta com el mateix Consell Comarcal del Solsonès mantenen la determinació de celebrar una nova entrega del premi quan les circumstàncies de la pandèmia de la covid-19 ho permetin. L'any 2019, en la segona edició del Premi Solsonès, es va guardonar Manel Ariza, mestre durant 40 anys a l'escola rural de Freixenet.