El Baxi Manresa s'imposa dominant de principi a fi a l'Unicaja (86-90)

Molt bona victòria del Baxi Manresa a una pista difícil com la de l'Unicaja de Màlaga. L'ensurt final, on l'Unicaja ha retallat una diferència de 18 punts a només quatre, no pot amagar el gran partit dels de Pedro Martínez, que han anat per davant en tot moment.



Molt bon inici del Baxi manresa a Màlaga amb un parcial de 0-5 en els primers compassos del partit. El treball inicial dels de Pedro Martínez en defensa permet als manresans atacar amb més fluïdesa. Scott Eatherton anota set punts consecutius i col·loca el 6-12 en el marcador just abans que Vaulet finalitzi un contraatac iniciat per Dani Pérez. El primer quart està marcat per la intensitat defensiva del Baxi i l'encert en fase ofensiva, amb un gran Dani Pérez als comandaments. Un triple de Makai Mason col·locava el 15-25 al final del primer acte.

Continua la dinàmica positiva

L'Unicaja amenaça en recuperar el terreny perdut amb un inici espectacular, motivat pels dubtes de Tabu i la indecisió en atac. 10-0 de parcial en pocs minuts serveix perquè el partit torni a començar. Tot i el mal inici, el Baxi surt del temps mort demanat per Pedro Martínez amb les piles carregades, i aconsegueix fer un 0-9 de parcial amb triples de Dani Pérez quan s'acabava la possessió i un de Guillem Jou espectacular després de jugar amb el defensor. Jou suma vuit punts i el Baxi recupera l'avantatge.



Tot i les pèrdues del Baxi (11), els visitants aconsegueixen augmentar la distància gràcies a una gran defensa i les recuperacions de Rafa Martínez i el 3+1 de Jonathan Tabu dibuixen un escenari molt positiu pels manresans, col·locant el 29-42. Al final, una gran cistella de Tabu serveix per marxar al descans amb un 34-48, deixant als locals amb només 9 punts després del seu gran inici de quart.

Recital ofensiu

El tercer quart ha començat com ha acabat el segon, amb un Baxi completament entonat en atac, anotant des del perímetre i sent capaços de trobar bones situacions de tir. En pocs minuts, el Baxi ampliava el marcador del descans a un 38-55 gràcies a la bona sintonia entre Dani Pérez i Scott Eatherton. Jugant el bloqueig directe són capaços de generar situacions clares i favorables sota la cistella. A més, Dani Pérez i Jonathan Tabu sumen des del triple de forma inesperada, ajudant als manresans a mantenir l'avantatge.

Els locals aguanten gràcies a la facilitat anotadora del francès Axel Bouteille, però tot i així els de Pedro Martínez col·loquen la màxima avantatge del partit amb un 46-64 després d'un gran triple de Jonathan Tabu quan restaven pocs segons de possessió. Un parcial ràpid dels andalusos (5-0) es trencava amb dos punts de Makai Mason i un triple decisiu de Tabu, ben defensat, per tornar a situar el Baxi 15 punts per sobre. Els manresans marxen al final el tercer quart amb un 58-73.

Patiment final

Costa anotar a l'inici de l'últim període, amb els dos equips encallats. Però després dels primers tres minuts, Mason i Tabu anoten dos triples per situar als de Pedro Martínez 17 punts per sobre de l'Unicaja (64-81). Aquest inici prometedor, encertat des de la línia de tres, no es pot mantenir i els locals remunten 12 punts en poc temps, la majoria a la pintura, deixant en evidència la defensa interior del Baxi Manresa. El partit, que semblava encarrilat, torna a estar envoltat de dubtes. El 76-86 ajusta el tram final de partit, tornant a generar una sensació d'inestabilitat en els de Pedro martínez, que ja van perdre el partit davant el València després d'un final de partit molt dolent.



Un triple de Jou (76-86) torna la tranquil·litat als visitants, però en dos atacs els malaguenys fan un 5-0 de parcial després d'aprofitar una pilota perduda dels manresans. El tram final dibuixa un escenari difícil, on cada errada penalitza el doble. La pressió dels locals acaba provocant una altra pilota perduda i la cinquena d'Eatherton. Amb el 84-88 i dos minuts per acabar el partit, l'Unicaja no pot convertir cap triple i el Baxi, tot i el mal percentatge en els tirs lliures, sobreviu gràcies a la defensa i els tirs lliures finals de Rafa Martínez, que col·loquen el 86-90 a falta de pocs segons per acabar. Les instruccions de Pedro Martínez són clares: «Deixeu tirar». Amb només 5 segons, els locals no poden anotar i el Baxi s'assegura el triomf.