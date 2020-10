Les sèries clau per la setmana del 5 d'octubre

Dilluns que ve (o en la matinada del diumenge al dilluns, si hi ha impaciència) es podrà descobrir 'The walking dead: World beyond', 'spin-off' juvenil de la saga zombi. També 'El pájaro carpintero', l'adaptació del llibre de James McBride que produeix i protagonitza el gran Ethan Hawke. Però la setmana, pel que fa a sèries, encara té altres dates bastant ineludibles.

El otro guardaespaldas

Paramount Network porta a la televisió lineal 'Bodyguard', el sorprenent thriller de Jed Mercuri, tot un expert en trames policials retorçades, com sabran els seguidors de la seva més famosa creació: 'Line of duty'. La sèrie s'obre amb una tibant 'set piece', continua amb un romanç molt perillós, té un gir explosiu i acaba tornant, en certa manera, al principi. És tot un viatge. S'estrena el dilluns, dia 5, amb doble episodi.

El romance gótico de Mike Flanagan

Després del fenomen 'La maledicción de Hill House', una obra mestra segons Tarantino, arriba ara 'La maledicción de Bly Manor', nova exploració del director Mike Flanagan d'una mítica casa encantada, en aquesta ocasió la descrita per Henry James a 'Otra vuelta de tuerca'. Però el dol i el trauma familiar donen pas aquí al que és, en essència, una història d'amor, o un romanç gòtic, per a ser més precisos. Victoria Pedretti, la Nell de l'anterior sèrie, és la protagonista. Netflix, divendres, dia 9.

Reelegidos para la gloria

La carrera espacial també es corre en televisió. Després de 'Para toda la humanidad', 'Space Force' i 'Away', i no gaire abans de 'Moonbase 8', arriba a Disney+ 'Reelegidos para la gloria', adaptació del famós llibre de Tom Wolfe de 1979 sobre els primers astronautes de la NASA. El director Philip Kaufman ja el va portar magistralment al cinema l'any 1983, però això no ha detingut a Leonardo DiCaprio, que figura entre els productors de la sèrie. Disney+, des del divendres, dia 9.

Fuerza primitiva

Arriben, després d'una llarga espera, els nous episodis de la primera temporada de 'Primal', la sèrie animada de Genndy Tartakovsky sobre la inesperada aliança entre un cavernícola i un dinosaure. Allunyin als nens de la pantalla, perquè això no té res de 'En busca del valle encantado' ni 'El viaje de Arlo'. Violència molt descarnada (i molt estètica). HBO, des del divendres, dia 9.