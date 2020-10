Queixes veïnals a la plaça de Sant Joan de Berga pel 'botellón' de grups de joves

Els veïns de la plaça de Sant Joan de Berga estan pagant les conseqüències de no tenir una oferta d'oci nocturn a Berga. Grups de joves que fan botellón provoquen sorolls i creen malestar els dissabtes a la matinada en els entorns de la plaça. Es dona el cas que hi ha un dels bars emblemàtics de la capital berguedana, El Negre, i hi ha veïns que culpen els clients de l'establiment de provocar els aldarulls. «Nosaltres tanquem a l'hora que toca, malgrat que és molt difícil amb aquest horari fer negoci. Ja comencen a beure quan tenim l'establiment encara obert, però els que provoquen les molèsties es col·loquen al carreró estret que hi ha entre la plaça de Sant Joan i la de les Fonts. És clar, al final s'acaba barrejant tot, i hi ha veïns que diuen que són clients», explica un dels socis d'El Negre, Carles Villegas.

Els aldarulls, però, duren un cop l'establiment tanca. És un dels locals on van els joves de Berga dissabte a la nit. A prop del conegut bar hi ha la General de Berga, l'únic local d'oci nocturn a la ciutat que pot obrir fins a les 6 del matí. Abans de la pandèmia, els joves que sortien dels bars de l'entorn de la plaça de Sant Joan i del carrer Major anaven a aquest pub un cop tancaven, però ara es troben que no tenen cap oferta.

Malgrat la problemàtica dels dissabtes, Villegas afirma que la terrassa ha funcionat bé durant els darrers mesos perquè els bars de la ciutat són els únics negocis que ofereixen una oferta d'oci als joves. «Tot i això, és molt difícil tirar el bar endavant amb aquestes condicions i esperem que tot això s'acabi. Hi tenim cinc persones contractades», afegeix.

A Manresa, la plaça Major és on van molts dels joves que surten dissabte a la nit. El propietari del bar Toni's, Josep Ferrer, diu que a primera hora del matí, quan obre el negoci, es troba joves que surten de pisos o de festes que han organitzat «en alguna plaça». En els darrers mesos han tingut plena la terrassa fins a l'hora de tancar perquè no hi ha cap més alternativa. «De fet, a nosaltres sempre ens ha funcionat bé la terrassa i els altres estius la teníem plena també. Un cop acabat l'estat d'alarma, molts joves sortien i s'abraçaven amb altres. Hi havia ganes de sortir, molt més del que és habitual, i ara no és tan exagerat com fa uns mesos», explica. Ferrer diu que els bars, amb les limitacions d'horari i de capacitat, ho tenen difícil.