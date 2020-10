De malalt a infermera, els sentiments de la pandèmia en la pròpia pell

Regió7 va concedir en la gala celebrada aquest dimecres al vespre el premi Actius Socials a tot el sistema assistencial de la Catalunya Central, de cap a peus, des del metge eminent fins a l'auxiliar d'infermeria i l'equip de neteja. Tots han hagut d'entomar el repte d'afrontar la pandèmia en plena onada, i han respost amb un esforç extraordinari.

El reconeixement no es va fer d'una autoritat a una altra, ni d'un responsable a un altre, sinó d'un malalt a una sanitària, que van simbolitzar els dos col·lectius. El premi va anar de persona a persona, de pell a pell. El va lliurar el manresà Ramon Roig, de 71 anys, que va estar a l'UCI de Sant Joan de Déu del 18 de març al 10 d'abril. Després de dos mesos hospitalitzat, està fent rehabilitació i es recupera favorablement. Roig ha treballat en el sector de la banca, ha estat administrador de dos centres educatius i ha estat membre actiu del moviment d'associacions de pares, dins el qual ha estat un dels responsables del Consell Escolar de Catalunya.

Durant el seu parlament, Roig no va poder evitar les llàgrimes quan intentava explicar els sentiments que li provoca recordar que va estar a l'UCI de Sant Joan de Déu prop d'un mes. «Et lleves i penses que et van ingressar el dia abans... però ja fa un mes que hi ets», va rememorar Roig, qui va qualificar «d'àngels vestits de blanc» les persones que fa mesos que lluiten contra la pandèmia.

De la mà de Roig, va rebre el guardó la berguedana Dolors Fusté, infermera titulada per la FUB i màster en urgències per la UB. Treballa a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga des del 1988. Els darrers vint anys ha estat al servei d'urgències.