Escoles obertes, extraescolars en estudi

Pel que fa a escoles i instituts, Argimon ha assegurat que continuaran obertes perquè el curs "està anant molt bé". El secretari de Salut Pública ha garantit que tancar els centres educatius serà l'última mesura que prendrà.

En canvi, ha admès que està en estudi què fer amb les activitats extraescolars. Argimon ha dit que s'estan analitzant els pros i contres i que es prendrà una decisió en un termini d'entre dos i quatre dies.

Argimon ha apostat per mantenir els parcs infantils oberts, tot i demanar als pares que no hi vagin tots junts, però sí ha apostat per tancar durant 15 dies instal·lacions per fer esport d'adults, ja siguin pistes esportives o parcs amb elements de gimnàs. "Encara no s'ha pres la decisió, però les haurem de tancar, perquè és un lloc on es congrega gent, fan partits, i s'hauria d'evitar durant uns quants dies".