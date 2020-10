El Navarcles suma tres punts suats

arxiu particular

El porter del Navarcles, en el moment que atura el primer penal dels dos de què va disposar el Súria arxiu particular

El Navarcles va derrotar per la mínima el Súria en un duel marcat per les poques ocasions clares de gol i per les dues penes màximes fallades pels visitants que, si les haguessin convertit, haurien canviat el signe del matx.

El Navarcles va aprofitar l'embranzida inicial per avançar-se en l'electrònic per mitjà de Rodríguez. El Súria va reaccionar ràpidament i va tenir l'opció d'empatar el partit amb dos penals gairebé consecutius. El primer va acabar amb una aturada magistral del porter local i el segon es va estavellar al pal i va acabar marxant fora. Aquestes dues penes màximes desaprofitades pel Súria van tornar a impulsar el Navarcles, que també va disposar d'algunes oportunitats en el darrer tram de la primera meitat per marxar al descans amb un avantatge més ampli, però tampoc va estar encertat en la finalització a porteria.

Després del pas pels vestidors, el Súria va augmentar la intensitat i es va convertir en clar dominador de la possessió de pilota davant un Navarcles que va preferir mantenir l'ordre defensiu i esperar la seva opció en algun contraatac.

Els suriencs s'acostaven amb força freqüència a l'àrea local però els va faltar profunditat en els últims metres i pràcticament no van aconseguir inquietar el porter del Navarcles en aquest segon temps.

En el tram final, el Navarcles va disposar d'alguna ocasió per haver sentenciat definitivament l'enfrontament, i fins i tot va reclamar un penal a l'àrea rival, però l'àrbitre no ho va considerar així i el temps es va exhaurir fins a certificar-se un triomf molt treballat pels navarclins.

La victòria deixa el Navarcles a la zona alta de la classificació, concretament en la cinquena posició, després de sumar un empat en la primera jornada. Mentrestant, el Súria es queda amb els tres punts que va sumar a casa en la jornada inaugural davant el Castellnou. En la propera jornada, al Navarcles li espera una prova dura a domicili davant el Sant Cugat B, que en els primers dos partits no se li ha escapat cap punt. Mentrestant, el Súria rebrà un Puig-reig que només ha aconseguit sumar dos empats.