Ajornen els primers partits dels nostres equips de la lliga EBA

Els quatre equips de les nostres comarques de la Lliga EBA, que havia de començar aquest cap de setmana, no entraran en acció, com a molt d'hora, fins al següent. La Federació Espanyola de Bàsquet ha informat aquest dijous de la cancel·lació de la primera jornada del grup A de la conferència C, en què juguen el Grup Via Artés, el CB Igualada, el Tenea Esparreguera i el CB Martorell, a causa de les restriccions decretades a Catalunya i que entren en vigor a la mitjanit de dijous a divendres.

De fet, dels dotze equips que formen el grup C-1, només tres no són catalans. Dos són aragonesos, tots dos d'El Olivar, i els balears de l'Es Castell. Aquest cap de setmana, precisament, hi havia un doble derbi intercomarcal entre el CB Martorell i el CB Igualada, d'una banda, i el Tenea Esparreguera i el Grup Via Artés, d'una altra. Els altres conjunts catalans del grup són l'Alpicat, el Torreforta, el Salou, el Valls i el Castelldefels. La mesura d'ha extès als altres grups de la conferència C, amb la resta de conjunts catalans i amb amb els del grup C de la Conferència A, als quals s'han ajornat les dues primeres jornades

La federació ha determinat que per a aquesta primera jornada es busqui una data per ser jugada abans del final de la primera volta, el 17 de gener. La nova data s'ha de saber abans del 15 de novembre o, si no, la determinarà la federació. D'aquesta manera, els primers partits dels nostres equips seran, si res no canvia el CB Igualada-Es Castell; Valls-CB Martorell i Anagán Olivar-Tenea Esparreguera (24 d'octubre) i el Salou-Grup Via Artés (diumenge 25)