Renfe recorrerà a ajuts europeus per agilitzar el trànsit a la línia del Bages

Renfe recorrerà als fons europeus per a la reconstrucció econòmica per afrontar les inversions que han de fer més àgil, i per tant més ràpida, la línia de Manresa a Barcelona de Rodalies (R4). Inversions que, essencialment, es concentrarien al tram de Montcada Bifurcació, però que haurien de beneficiar directament la capacitat de connexió des del Bages cap a l'àrea metropolitana.

Aquest va ser el principal compromís pres ahir al matí en el marc de la reunió telemàtica de seguiment de l'R4 de Rodalies que van mantenir representants del territori amb els responsables de Renfe i Adif a Catalunya. La previsió del Govern central és aprofitar els fons europeus per donar resposta a la situació de pandèmia per donar un impuls a la transformació del tram de Montcada Bifurcació.

Es tracta d'un nus viari clau en la xarxa de Rodalies, ja que hi coincideixen aquesta línia R4 amb la que ve de la Cerdanya, el Ripollès i Osona (R3). Aquesta confluència, però, es fa a un mateix nivell, el que comporta esperes i reduccions de velocitat per a les operacions d'incorporació d'una i altra línia, que a partir d'aquest punt en formen una de sola cap a Barcelona.

Les inversions que s'hi han de realitzar han d'anar encaminades, precisament, a fer que aquest enllaç sigui molt més fluid, per exemple amb un nus a doble nivell.

Segons va explicar el president del Consorci Viari de la Catalunya Central, David Aaron López, un dels compromisos que ahir van adquirir Renfe i Adif és que en els propers mesos es presentarà un estudi, que ja s'està redactant, amb diferents alternatives d'actuació que evitin que els trens de l'R4 i l'R3 de Rodalies no puguin circular de manera simultània i aconseguir així aquesta fluïdesa i evitar esperes dels combois.

D'altra banda, es proposa repartir per la nova estació de la Sagrera algunes de les línies que actualment passen pel túnel de plaça de Catalunya, de manera que es resti pressió a aquest pas, que es troba al límit de capacitat i que no admet cap increment de velocitat per poder administrar l'entrada i la sortida de tots els combois que hi transiten.

La companyia s'ha compromès a concretar les vies de finançament europees per a l'R4 en el marc d'una propera trobada que haurà de tenir lloc durant el primer trimestre de l'any vinent.

La inversió programada preveu fer més competitiva la via a Montcada a través de la suma de diferents actuacions relacionades amb l'eliminació de limitacions temporals de velocitat, millores en seguretat en matèria de senyalització i control (ERTMS) i les alternatives en la remodelació a l'estació de Montcada. En paral·lel, es concretarà la inversió prevista a l'estació de la Sagrera de Barcelona que permetrà l'entrada de vuit línies d'alta velocitat i vuit línies de Rodalies, entre les quals l'R4.

El president del Consorci Viari de la Catalunya Central, David Aaron López, va expressar la preocupació del territori per la posada en marxa de noves estacions i va demanar que es prioritzin les inversions a Montcada Bifurcació. Pel que fa a les estacions, es preveuen millores a les de Sant Vicenç de Castellet, bàsicament centrades a millorar-ne l'accessibilitat i també la connectivitat amb la de Ferrocarrils de la Generalitat, i també a Vacarisses Torreblanca.

Els representants de Renfe i Adif van exposar les inversions realitzades a la línia els darrers mesos pel que fa a la rehabilitació de trinxeres, millora dels passos a nivell, renovacions de vies i la previsió de la instal·lació del sistema ERTMS a tota la línia (una obra adjudicada aquest estiu i que hauria d'estar acabada d'aquí a tres anys).

En el marc de la trobada, la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente, va exposar que «el territori vol conèixer els detalls dels informes del ministeri de Foment que haurien d'aclarir les causes reals dels darrers accidents mortals a l'R4». Segons fonts del Consell Comarcal presents a la reunió, tant Renfe com Adif van declinar comentar la informació publicada per Regió7 (vegeu edició de divendres passat) sobre les causes dels sinistres, al·legant que s'han de dirimir en seu judicial.