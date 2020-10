Quartararo, de l'hospital a la pole en MotoGP

El pilot francès Fabio Quartararo (Yamaha) ha aconseguit aquest dissabte la pole per a la carrera de MotoGP del Gran Premi d'Aragó, malgrat la dura caiguda que ha patit durant els tercers entrenaments lliures, i liderarà una primera fila en què l'acompanyaran l'espanyol Maverick Viñales (Yamaha) i el britànic Cal Crutchlow (Honda).

Així, 'El Diable', líder del Mundial, signa la seva quarta pole de l'any, desena en la categoria regna, després d'una jornada que ha començat malament. En els tercers lliures, els participants del campionat han contingut la respiració quan ha caigut en perdre el control de l'M1 en la corba 14 del MotorLand Aragó. No obstant això, el seu pas per l'hospital ha confirmat que no tenia res trencat, i les molèsties a la cama no li han impedit estar en la Q2.

En una Q2 estranya per l'absència d'homes com Valentino Rossi (Yamaha), positiu per coronavirus, o Andrea Dovizioso (Ducati), que no ha superat la Q1, els pilots van cercar la pole més tard de l'habitual pel fred al circuit d'Alcanyís.

El més ràpid dels lliures de dissabte, l'italià Franco Morbidelli (Yamaha), ha establert el primer temps de referència de la sessió, tot i que aviat l'australià Jack Miller (Ducati) li ha arrabassat la posició de privilegi.

Aliè als seus dolors i a vuit minuts del final, 'El Diable' ha ascendit fins al primer lloc tot i que l'oceànic ha provat d'aprofitar la seva volta ràpida, i Morbidelli l'ha pressionat tornant al segon lloc.

Ha estat llavors quan Viñales, que fins llavors marcat temps modests, ha emergit per establir el seu 1:47.125 com a temps a batre. Fins i tot ha millorat la seva referència (1:47.122), però Quartararo ha apurat la seva última volta per guanyar-lo per 46 mil·lèsimes.

Per la seva banda, Joan Mir (Suzuki) començarà sisè, mentre que Aleix (Aprilia) i Pol Espargaró (KTM), que han xocat durant la sessió, començaran la cita novè i dotzè respectivament. Àlex Rins (Suzuki) començarà desè, just per davant d'Àlex Márquez (Repsol Honda), onzè.

Entre els qui no han aconseguit avançar a la Q2, el tercer del campionat, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), començarà tretzè. A més, Iker Lecuona (KTM) començarà la carrera quinzè i Tito Rabat (Ducati), vintè.