El Cadis fa sortir els colors a un Madrid desconnectat a casa

El Madrid no perdia a casa, a la lliga, des del maig del 2019. Ahir va fer-ho amb tot mereixement davant un Cadis que no havia gua-nyat mai els blancs com a visitant.

Encara no havien passat dos minuts quan Negredo va estar a punt de marcar per al Cadis, però un cop superat Courtois, Ramos va evitar el gol des de la mateixa ratlla de gol. La segona bona ocasió del partit també la van tenir els andalusos, en aquest cas un llançament de Choco Lozano (min 7), que va aturar el porter belga. La successió d'ocasions de gol visitants (fins a sis) va tenir el premi del 0 a 1, obra del mateix Choco Lozano (min 16).

El Reial Madrid va sortir desconnectat i el seu porter va tornar a salvar el seu equip al minut 30. Els blancs van passar la primera part sense pena ni glòria i el 0 a 1 va quedar curt pels mèrits del Cadis a Valdebebas, Zidane va fer quatre canvis al descans, un forçat per la lesió de Sergio Ramos (també la del Choco Lozano al Cadis). El conjunt local tenia molt la pilota però sense profunditat i amb poca creativitat davant un Cadis esperant al darrere. Van anar passant els minuts sense haver-hi reacció blanca. Al minut 81, Benzema va xutar al travesser en la millor ocasió del Reial Madrid.



L'Atlètic venç el Celta (0-2)

Un gol de Luis Suárez a l'inici i un altre de Carrasco al final van permetre a l'Atlètic de Madrid endur-se la victòria de Balaídos. Els matalassers van acabar així la sequera golejadora i es retroben amb el triomf després de dues jornades sense guanyar. Molt pitjor per al Celta, que va merèixer més però suma la seva tercera derrota consecutiva. També jugat ahir, el Granada va superar 1 a 0 el Sevilla, amb gol de Yangel Herrera al 81.