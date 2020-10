Els equips de l'EBA es donen dues setmanes més de marge per arrencar

Els jugadors del Grup Via CB Artés i del CB Martorell encara estaran dies a jugar

Oscar Bayona

Els clubs catalans que participen a la Lliga EBA de bàsquet, entre els quals quatre de casa nostra, han decidit aquest dimecres que la competició no comenci en les properes dues setmanes. La precipitació en la informació sobre els protocols a seguir per als testos serològics i les despeses derivades de la seva aplicació fan inviable que la competició pugui arrencar ja. A més, la situació sanitària a Catalunya fa aconsellable limitar els moviments.

Els clubs, entre els quals el Grup Via CB Artés, el CB Martorell, el Tenea Esparreguera i el CB Igualada, han aprovat per 21 adhesions i 5 posicionaments en contra que no comenci la lliga aquest cap de setmana en una reunió amb el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril, i amb el gerent, Toti Mumbrú. Les entitats busquen que aquest organisme exerceixi de mitjancer amb la federació espanyola, amb qui s'han reunit dimecres al matí i que es mostra del tot reticent a ajudar al pagament dels testos, un import que algunes fonts indiquen que pot superar els 5.000 euros. Així, els clubs han d'aplicar els testos d'antígens i serològics, buscar ells mateixos un metge que els faci, fer PCR a tothom en cas d'un positiu i repetir-los als deu dies.

La propera reunió entre totes les parts es preveu per a dijous que ve, dia 29, a la tarda, per saber si la federació catalana ha pogut fer passos per assegurar el finançament de les proves, mentre s'espera la implantació dels testos ràpids, molt més econòmics i assumibles.