Cal Rosal posposa la Festa del Bolet i treballa per fer-la el novembre

L'Ajuntament d'Olvan ha decidit posposar la Festa del Bolet de Cal Rosal que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. L'actual situació de la pandèmia de la covid-19 ha fet que l'equip de govern hagi cregut oportú prendre aquesta decisió. El consistori ha anunciat que treballa per poder dur a terme la festa durant el mes de novembre. «Hem intentat buscar el format adequat per realitzar aquests actes amb responsabilitat i creiem que els resultats han estat satisfactoris des del punt de vista de la celebració però també de la salut de les persones, ja que no s'han detectat casos sorgits d'aquests esdeveniments. En tot cas, per la informació que tenim disponible, creiem que ara no és el moment de plantejar-nos la Festa del Bolet», han explicat.