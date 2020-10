Berni Puig exposa «Batalla» a partir de demà a la Plana

Batalla, la primera exposició individual de l'artista visual Berni Puig (Castellbell i el Vilar, 1990), resultant de la recerca plàstica i conceptual dels darrers anys, es podrà veure a partir de demà, i fins al 30 de novembre, a l'Espai Plana de l'Om. Amb la mostra es reprèn el cicle Contemporanis, que impulsa la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central i que es va suspendre el març per la covid. La mostra no tindrà una inauguració, per les noves restriccions en el sector cultural a causa de la pandèmia, però es podrà visitar mantenint un terç de la capacitat. L'exposició té la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i de la Fundació Ars Garriga Mir.

L'artista, que forma part de l'equip del Konvent de Cal Rosal i que ha portat l'art mural a l'interior d'una església a través d'un gran mosaic policrom al temple de Penelles (la Noguera), reflexiona a Batalla sobre el conflicte i la seva representació en la cultura contemporània: malgrat l'existència d'un rebuig social generalitzat envers els conflictes bèl·lics i altres formes de violència explícita, és socialment acceptada la seva comercialització conceptual i la seva representació en el ter-reny lúdic. Puig parteix d'aquest imaginari ludicobèl·lic per crear composicions originals en diferents formats plàstics. Berni Puig, que va rebre el premi Tendències d'aquest diari el 2018, usa les geometries i els colors primaris per crear composicions que busquen el límit entre la figuració i l'abstracció. En l'àmbit formal, el seu llenguatge és fruit de la investigació al voltant dels materials, recursos plàstics i tècniques de muntatge/desmuntatge i packaging utilitzades per les grans multinacionals que s'emmarquen en la cultura del Do It Yourself.

A més de les pintures de mitjà i petit format, escultures, jocs inspirats en el llenguatge comercial actual, la mostra inclou ceràmiques realitzades en col·laboració amb la ceramista Anna Benet. I l'espai sumarà un mural in situ amb motiu de l'exposició.

L'exposició de Berni Puig és la tercera del projecte. Les dues exposicions suspeses arran de la pandèmia, d'Octavi Serra i Anna Benet, seran programades durant la primavera del 2021.