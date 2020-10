Les 40 millors pel·lícules de terror, segons els grans directors de cinema

Arriba el 31 d'octubre, i amb això la celebració de la nit de Halloween, encara que aquest any la tradició de truc o tracte s'ha complicat per la pandèmia de coronavirus, l'esperit de la festa continua viu. I la millor manera de passar una gran Nit de les Bruixes és amb una bona pel·lícula de terror. Sobretot, si és recomanada pels millors directors de cinema de la història.

IndieWire ha reunit l'opinió de 40 grans cineastes en preguntar quina és la seva pel·lícula de terror preferida. Des de mestres del gènere com Guillermo del Toro, John Carpenter o Rob Zombie a directors novells i emergents com Jordan Peele, Mike Flanagan o Bong Joon Ho, passant per grans narradors com Quentin Tarantino o Martin Scorsese, la llista és pur or pels amants del gènere.

Quant als títols inclosos en la llista de 40 pel·lícules, és d'allò més variada i atemporal possible. Hi ha des de títols actuals com 'Mindsommar' (Joon Ho) a joies clàssiques com a 'Ojos sin rostro' (Del Toro) o 'Suspense' (Scorsese), també inclou referents del gènere slasher com 'La matanza de Texas' (Jennifer Kent) i tibants thrillers psicològics com 'Misery' (Peele).

Altres directors que destaquen són Christopher Nolan, que tria la pel·lícula original de 'Alien'; James Wan, que es decanta per 'Los otros' d'Alejandro Amenábar, James Gunn, la cinta favorita del qual és 'Green Room' o John Carpenter, el mestre del cinema de terror, que tria exorcista' com la seva cinta predilecta.

Aquesta és la llista completa de 40 directors i la seva pel·lícula de terror favorita.