Eatherton: «Estic sorprès de com de ràpid és el joc a l'ACB, amunt i avall»

El pivot nord-americà del Baxi Manresa Scott Eatherton ha valorat després de la jornada 9, saldada amb victòria davant el RETAbet Bilbao al Nou Congost, la seva evolució individual: «el hàndicap de les faltes no va fer alentir l'equip ni a mi, o sigui que intento no pensar-hi massa i seguir jugant». Eatherton ha jugat una mitjana de 20,07 minuts, amb 11 punts, un porcentage del 56,52% de 2 , del 25,03% de 3 i del 62,5 % en tir lliures, 5,6 rebots i una valoració de 10,8. La seva màxima anotació amb el Bax Manresa la va aconseguir a la pista de l'Unicaja amb 16 punts el 2 d'octubre.

Eatherton va arribar aquest passat estiu a Manresa del Basketball Löwen Braunschweig alemany on va ser el jugador més valorat de la Bundeslliga. Un dels companys que l'ha ajudat més a millorar és el base Dani Pérez, de qui elogia que «fa el joc realment fàcil, no només per mi, sinó per a altres com en Yankuba Sima i la resta. És un gran passador, i en Jonathan Tabu també. Tots ens passem bé la bola. És divertit jugar amb ell».

Sobre la dinàmica de l'equip, el nord-americà afirma que «queda molt, encara estem aprenent a jugar uns i altres, com molts equips. Però tenim un bon grup de nois que volem treballar plegats i gaudir. Això és bo». Pel que fa a la Lliga Endesa, Eatherton s'ha sorprès «de com de ràpid és el joc, es va molt amunt i avall... i com de bons són els jugadors». Sobre el proper rival, el Casademont Saragossa, explica que «encara no l'hem analitzat a fons, sé que un dels jugadors, Robin Benzing, era a Alemanya. Però en tenim ganes i esperem poder guanyar».

El pivot estarà pendent de les eleccions al seu país, i afirma que ja ha votat, i ho ha fet per Joe Biden. També comenta que David Kravish i la seva dona el van ajudar a conèixer Manresa. Finalment, ha volgut dirigir-se a l'afició: «seria genial poder-los tenir aquí. He sentit grans coses sobre l'ambient aquí i els aficionats. És un pavelló petit, comparat amb molts, i estic segur que és molt divertit jugar amb el camp ple. He vist alguns partits del curs passat, i sembla un gran ambient».