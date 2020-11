Els demòcrates guanyen a la Cambra baixa i hi ha empat al Senat

Els demòcrates mantenen de moment avantatge a la Cambra baixa, mentre que, per ara, es manté un empat al Senat, segons dades del 'The New York Times'. Segons el recompte del diari, els demòcrates han aconseguit per ara 190 escons a la Cambra baixa, davant els 181 dels republicans i falten per determinar-ne 64 per completar els 435. La majoria està en 218 diputats. Abans de les eleccions, els demòcrates tenien 232 diputats de la Cambra, que cada dos anys renova la totalitat dels seus escons.

Algunes de les figures demòcrates més mediàtiques com l'anomenat 'esquadró' –integrat per Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib i Ayanna Pressley– ja han revalidat el seu escó, mentre s'espera que altres com la presidenta de la Cambra, Nancy Pelosi, aconsegueixi la victòria sense més complicacions.

«Servir NY-14 i lluitar per les famílies de classe treballadora al Congrés ha sigut el màxim honor, privilegi i responsabilitat de la meva vida. Gràcies al Bronx i Queens per reelegir-me per a la Cambra de Representants malgrat els milions gastats contra nosaltres i per confiar-me la vostra representació una vegada més», ha tuitejat Ocasio-Cortez.

El control demòcrata de la Cambra baixa ha servit de contrapès al poder de Donald Trump en els últims dos anys del seu mandat i en aquesta Cambra es va iniciar la investigació per sotmetre a un 'impeachment' al president per les seves pressions a Ucraïna, un procés que va acabar amb l'absolució del magnat en el Senat, on els republicans compten amb majoria.

Si es confirma la tendència, els demòcrates s'asseguren que, fins i tot si perdessin la presidència i el Senat, gran part de l'activitat legislativa del Govern s'hagi de negociar a la Cambra de Representants.

Quant al Senat, en què estan en joc 100 escons, de moment, i segons també 'The New York Times', hi ha un empat a 47 senadors per partit, a falta de designar-ne sis.