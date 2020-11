El tram sud de la C-55 té operatius tots els comptadors de trànsit des del mes passat

Vehicles circulant per la C-55 a Castellgalí, un dels punts on hi ha instal·lat un comptador

Vehicles circulant per la C-55 a Castellgalí, un dels punts on hi ha instal·lat un comptador arxiu/oscar bayona

El tram sud de la carretera C-55 torna a tenir actius tots els aparells de comptabilització dels vehicles que hi passen (aforaments) que permeten disposar de dades detallades de trànsit, el que tècnicament es coneix com a intensitats mitjanes diàries (IMD). Aquest control complet es torna a fer des d'aquest passat mes d'octubre, que és quan s'han reactivat alhora els tres punts de registre principals, situats a Castellbell, a Castellgalí i a la variant de Manresa, a la zona de Bufalvent. De fet, segons ha detallat a Regió7 el director d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Xavier Flores, tots tres dispositius es van reactivar amb nous aparells fa més d'un any i mig, però dos d'ells van quedar inutilitzats mesos després perquè van ser objecte d'actes vandàlics, motiu pel qual van tornar a quedar durant un temps fora de servei. Actualment, però, funcionen tots i aporten dades diàries.

Tal i com va informar aquest diari a principi d'any (vegeu edició del 28 de febrer del 2020), el departament de Territori i Sostenibilitat no va disposar de dades completes de les IMD d'aquest polèmic tram ni el 2017 ni el 2018, per diverses qüestions tècniques. Bàsicament, segons ha corroborat Xavier Flores, perquè dos d'aquests aforaments (el de Castellbell i el de Castellgalí) van quedar afectats per les obres que es van en tot aquest tram per a la instal·lació de la xarxa de panells electrònics, càmeres i sensors que connecten amb les sales de control de trànsit. Unes obres que es van començar el setembre del 2017 i que es van allargar durant prop de dos anys. El de la variant de Manresa no quedava dins de l'afectació d'aquest projecte, però estava antiquat i es va aprofitar la renovació que s'havia de fer dels altres dos per fer un paquet conjunt, segons ha explicat el director d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat. Xavier Flores ha detallat a aquest diari que, un cop executat tot aquell projecte, els tres dispositius principals de registres de trànsit d'aquest tram van tornar a ser operatius (amb nous aparells) alhora el març del 2019.

Per tant, durant tres quartes parts de l'any passat van aportar registres de circulació. Però el mes de desembre l'aforament de situat a Castellgalí va ser objecte d'un acte vandàlic que el va deixar inutilitzat, segons ha detallat Flores, i el juliol d'aquest any va passar el mateix amb el de Castellbell i el Vilar.

El primer es va arribar a restablir i va tornar ser inutilitzat, «una situació que, lamentablement, ens estem trobant molt sovint a la xarxa de carreteres amb els dispositius que hi tenim nosaltres i el Servei Català de Trànsit». Tot plegat ha portat a que, finalment, tots els aforaments d'aquest tram s'hagi restablert aquest mes d'octubre, «i que aquestes destrosses per vandalisme ens hagin deixat sense registres del de Castellgalí des del desembre, i del de Castellbell des del juliol».

Un any, però, aquest 2020, que tampoc no hauria permès recollir dades molt fiables, tenint en compte les importants restriccions de mobilitat que s'han produït com a conseqüència de les situacions d'excepcionalitat motivades per la pandèmia de la Covid-19.