Berga recupera la il·luminació del castell després de 5 anys a les fosques

Avui al vespre el castell de Berga estrenarà la seva nova il·luminació i d'aquesta manera es completarà la primera fase de dignificació de l'equipament que ha executat el Consell Comarcal del Berguedà, propietari de l'únic Bé Cultural d'Interès Nacional de Berga. El cost d'aquesta primera fase d'actuacions ha estat de 70.000 euros i ha consistit en el desbrossament de les zones de la muralla, la millora de la senyalització i el sistema d'il·luminació, que consta de 38 llums tipus led de 83,5w de potència. Aquests llums instal·lats al voltant de la muralla són de baix consum i tenen una reixa al davant per protegir-los d'actes vandàlics. La il·luminació a l'edifici es va perdre l'any 2015.

Josep Lara, president del Consell Comarcal, i Jordi Sabata, conseller de patrimoni, van presentar les millores aquest dijous i van afirmar que aquesta és només una primera passa per acabar aconseguint l'objectiu principal, que és recuperar les visites del públic al castell. Josep Lara va explicar que «portem treballant molts mesos per recuperar la imatge del castell de Berga, ja que estava molt degradat. Amb la posada en funcionament de la primera fase d'actuacions es recuperarà la magnificència i l'esplendor d'aquestes muralles tan estimades per nosaltres».

L'ens comarcal té previst continuar invertint per recuperar l'edifici històric general. Sabata, que participava en el seu últim acte com a conseller, va exposar que «les actuacions que es realitzaran properament són la retirada d'elements no originals, com diversos murs contemporanis i la piscina de l'hotel. A més, es faran excavacions arqueològiques i es retirarà l'arbre de Gernika, que serà portat en un viver durant 1 o 2 anys perquè es pugui revitalitzar». Aquesta segona fase costarà uns 40.000 euros i s'està acabant de definir la partida de les excavacions arqueològiques.

El finançament està format per 24.184,27 euros procedents d'una subvenció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat i la resta, del PUOSC. El Consell disposa de 101.633,18 euros del PUOSC per destinar al castell. Els diners que quedin d'aquesta intervenció s'invertiran a intentar deixar el recinte enllestit. «El Consell seguirà treballant per obtenir més finançament i arribar a la fita màxima, que és posar a disposició dels ciutadans l'equipament», va assegurar Jordi Sabata.