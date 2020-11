Berga recupera la llum del castell

L'esplendor del castell de Berga torna a lluir en la vista nocturna de la ciutat. La capital berguedana ha recuperat un dels seus elements més identificatius després de cinc anys a les fosques. Aquest divendres al vespre el castell es va tornar a il·luminar per retrobar-se amb la magnificència perduda. L'actuació del Consell Comarcal, propietari de l'únic Bé Cultural d'Interès Nacional de la ciutat, ha permès als berguedans recuperar una visió del castell que destaca per sobre de la resta d'elements.

La il·luminació del castell de Berga estarà activa els divendres, dissabtes i diumenges al vespre, en consonància amb les llums del santuari de Queralt i de Sant Pere de Madrona. Aquests tres emblemes berguedans brillen en conjunt quan cau el sol i fan de la visió de la ciutat de Berga des del peu de la ciutat i des de la C-16 un espectacle per a la vista.

La il·luminació del castell consisteix en 38 làmpades tipus led de 83,5w de potència que s'han instal·lat d'una manera específica per aconseguir una visió de conjunt. L'arquitecte del Consell Comarcal, Joan Sarlat, explica que «la il·luminació que s'ha instal·lat al castell és molt uniforme, no és com l'anterior, que tenia molt pocs focus i eren molt potents. Llavors es veien marques molt fortes de llum. Ara es veu una taca de llum uniforme». L'empresa que s'ha encarregat de la il·luminació de l'edifici ha treballat en altres monuments importants, com per exemple el Fòrum de Roma i el castell d'Àvila. «L'empresa és capdavantera del sector. Han instal·lat uns focus que es caracteritzen perquè són leds amb un cromatisme molt bo, es veuen tots els colors», explica l'arquitecte, que afegeix que «el focus està molt cuidat, té un disseny molt bo i el mecanisme de dins també ho és. Han de durar i són de qualitat. Estan a l'altura del monument que tenim aquí». Per aconseguir una il·luminació perfecta es va fer una prova fa unes setmanes, ja que els focus es poden orientar, i es va fer algun ajust per arribar a la perfecció visual.

Jordi Sabata, exconseller de patrimoni del Consell i principal impulsor de la recuperació del castell de Berga, afirma, després de veure la il·luminació, que el principal canvi respecte de fa cinc anys és que s'han posat focus a més perímetre. «Ha quedat molt maco i la visió de Berga des de lluny millora molt. És una vista que havíem perdut fa uns anys, però a més a més ara veiem el castell amb tota la seva esplendor, ja que s'ha il·luminat el baluard de Sant Joan». Aquesta primera fase d'actuacions al castell de Berga ha tingut un cost de 70.000 euros i l'ens comarcal ja ha previst noves accions per dignificar l'equipament i aconseguir l'objectiu final, recuperar les visites de públic.

El president de l'Agrupació d'Amics del Castell de Berga, Xavier Campillo, diu que està molt satisfet de la nova il·luminació i opina que, «com a associació, tot el que és anar endavant ho valorem positivament, i calia recuperar la visibilitat del castell». Campillo creu que amb aquesta nova il·luminació l'edifici berguedà recuperarà visibilitat i, en conseqüència, el castell rebrà més atenció per part de la població. «Parlant amb gent, ho deien, que era molt maco quan estava il·luminat i ho trobaven a faltar. Crec que és una cosa que visibilitza el castell i la gent en general ho aprecia perquè fa lluir la ciutat», acaba dient el president de l'agrupació.