L'Atlètic derrota la revelació i empata en el lideratge

L'Atlètic de Madrid segueix invicte a la lliga i ahir va aconseguir una plàcida victòria (4-0) al Wanda contra un Cadis, equip que acaba de tornar de Segona, que havia guanyat els tres partits a domicili, entre ells a camps com el de l'Athletic de Bilbao i el Reial Madrid. Els matalassers, en els quals va debutar l'exvalencianista Kondogbia, van fer una bona primera part i als 22 minuts ja vencien per 2-0 amb anotacions de Joao Félix i Marcos Llorente.

El conjunt andalús només va pressionar a l'inici de la represa però es va trobar amb el gol de Luis Suárez, que empata amb Oyarzabal com a màxim anotador de la lliga amb cinc dianes, i el partit va quedar sentenciat. Abans del final, novament Joao Félix, que també acumula cinc gols al campionat, va reblar el resultat. L'Atlètic iguala a punts amb la Reial Societat, que avui a la tarda rebrà el Granada.

En els altres partits d'ahir, el Sevilla va necessitar un penal transformat per Lucas Ocampos per superar l'Osasuna. A més, hi va haver controvèrsia ja que Sergio Herrera havia aturat el primer llançament de l'argentí, però el col·legiat, Martínez Munuera, a instàncies del VAR, en va decretar la repetició. En el primer partit del dia, l'Osca i l'Eibar van empatar a un gol a El Alcoraz. Els guipuscoans es van avançar amb una rematada de Burgos en un córner, després d'una assistència amb el taló d'Oliveira, i els aragonesos van igualar el partit amb un gol del davanter Rafa Mir.

Avui es completa la jornada, en què destaca la visita del Madrid a un enfonsat València. Els blancs no podran comptar per al partit d'avui amb Hazard, ni amb Casemiro, contagiats de coronavirus. S'afegeixen al central Militao, que també està confinat. Zidane va catalogar la situació de «desconcertant», però recupera Odegaard.



Victòria de l'Espanyol

Ahir també es van jugar partits de la Lliga SmartBank. El líder, l'Espanyol, va patir per vèncer per 2-1 el Lugo, un dels equips més en forma de la lliga. Embarba va avançar els blanc-i-blaus, va empatar Carrillo, però Raúl de Tomás va fer quedar els punts a casa A més, el segon, l'Sporting de David Gallego va perdre amb el Mirandés per 1-0 i és a quatre punts.