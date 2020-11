Els regidors socialistes abandonen el govern de Bagà i deixen ERC en minoria

Crisi política a l'Ajuntament de Bagà amb la renúncia dels quatre regidors socialistes que formaven part del govern de Joan Oña (ERC). El grup municipal socialista, anomenat Compromís per Bagà, trenca d'aquesta manera l'acord de govern a què es va arribar després de les eleccions del 2019. Amb la marxa dels socialistes (4 regidors), els republicans (5 regidors) hauran de governar en minoria o estudiar un nou pacte amb Bagà Endavant (2 regidors), que era en solitari a l'oposició.

Els regidors socialistes Lluís Casas, Oriol Sol, Francisco Maldonado i Mariona Pons van donar a conèixer la seva decisió en un comunicat en el qual exposen que la decisió s'ha pres per desavinences amb els republicans. «Era inevitable donar el pas per evitar continuar en un govern que no compleix les expectatives ni objectius que ens havíem marcat a l'inici de mandat», afirmen. Compromís per Bagà explica que la decisió d'abandonar el govern de Bagà ha estat profundament estudiada i reflexionada a nivell intern de grup i amb militants i simpatitzants del partit. «La vila de Bagà necessita una dedicació intensa i extensa. Hem de reconèixer que la distribució del cartipàs municipal no fou la més encertada, com tampoc algunes de les dedicacions que s'hi havien previst», diuen.

El govern de Bagà liderat per Joan Oña estava format per cinc regidors d'ERC i quatre de Compromís per Bagà, que tenien la majoria absoluta. A l'oposició hi ha dos regidors del grup Bagà Endavant. Ara, els quatre regidors socialistes passen a l'oposició i abandonen les seves regidories. El PSC creu que «ha mancat coordinació i cooperació entre regidories, ha mancat lideratge, i cohesió interna per mantenir el ritme d'actuacions i manteniment, molt elevats, en els darrers anys».

Tot i les crítiques al govern de Joan Oña, els regidors es mostren esperançats de «redreçar moltes coses» en aquests dos anys de mandat que resten i demanen poder acabar projectes que havien començat. «Estem disposats a finalitzar aquelles tasques que hem iniciat, si així ho creu l'equip de govern. La nostra posició és d'estimació i treball per Bagà. Volem el millor per a la vila, i la nostra posició serà sempre de diàleg constructiu, però trairíem la confiança dels 487 baganesos que ens van fer confiança si continuéssim en un govern que no aconsegueix els objectius», expliquen.